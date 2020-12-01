https://ria.ru/20201201/svet-1587099236.html

Во Владивостоке около 50 жилых домов остаются без света

Во Владивостоке около 50 жилых домов остаются без света

Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке после мощного циклона,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:24

2020-12-01T10:24

2020-12-01T10:24

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке после мощного циклона, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Он отметил, что электроэнергия в эти дома подается по графику от резервных источников питания."Продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский, привлечены 25 альпинистов", - добавил собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий воздействия циклона в настоящее время привлечены более 2,5 тысячи человек и 830 единиц техники.

https://ria.ru/20201201/obledenenie-1587086972.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, происшествия