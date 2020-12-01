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Во Владивостоке около 50 жилых домов остаются без света
Во Владивостоке около 50 жилых домов остаются без света
Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке после мощного циклона,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:24
2020-12-01T10:24
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке после мощного циклона, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Он отметил, что электроэнергия в эти дома подается по графику от резервных источников питания."Продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский, привлечены 25 альпинистов", - добавил собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий воздействия циклона в настоящее время привлечены более 2,5 тысячи человек и 830 единиц техники.
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последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, происшествия

Во Владивостоке около 50 жилых домов остаются без света

10:24 01.12.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тысячи человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке после мощного циклона, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск, остается нарушенным энергоснабжение в городе Владивостоке, остров Русский, 47 жилых домов с населением более 1 100 человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что электроэнергия в эти дома подается по графику от резервных источников питания.
"Продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский, привлечены 25 альпинистов", - добавил собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий воздействия циклона в настоящее время привлечены более 2,5 тысячи человек и 830 единиц техники.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Последствия непогоды в ПриморьеРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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