Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую
САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря.
По словам Кравцова, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более 7 миллионов учеников младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.
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"Чтобы распространять лучший опыт в области организации школьного питания в школах всех регионов, Минпросвещения запускает Всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую. Оргкомитет создаст интересные номинации, которые позволят совершить настоящее кулинарное путешествие по школьным столовым России", – сказал Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.