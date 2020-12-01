https://ria.ru/20201201/stolovaya-1587161006.html

Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую

Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:37

2020-12-01T14:37

2020-12-01T14:37

сергей кравцов

общество

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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря.По словам Кравцова, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более 7 миллионов учеников младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.

https://ria.ru/20201115/otravlenie-1584704674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, общество