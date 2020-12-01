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Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую
Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую
Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:37
2020-12-01T14:37
сергей кравцов
общество
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря.По словам Кравцова, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более 7 миллионов учеников младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.
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сергей кравцов, общество

Минпросвещения объявило конкурс на лучшую школьную столовую

14:37 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство запускает конкурс на лучшую школьную столовую, он начинается 1 декабря.
По словам Кравцова, благодаря точечной работе на местах и плотному взаимодействию Минпросвещения с региональными властями, с 1 сентября более 7 миллионов учеников младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Особое внимание уделялось малокомплектным школам.
Сотрудники Следственного комитета в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 14:03
В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой
"Чтобы распространять лучший опыт в области организации школьного питания в школах всех регионов, Минпросвещения запускает Всероссийский конкурс на лучшую школьную столовую. Оргкомитет создаст интересные номинации, которые позволят совершить настоящее кулинарное путешествие по школьным столовым России", – сказал Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.
 
Сергей КравцовОбщество
 
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