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https://ria.ru/20201201/stabilizatsiya-1587109459.html
Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:14
2020-12-01T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая COVID-19, днем ранее — 26 338, в воскресенье — 26 683.Она уточнила, что COVID-19 — это новая инфекция, все особенности течения эпидпроцесса еще не изучены, поэтому давать прогноз о заболеваемости очень сложно. Окончательно и аргументированно сказать, когда начнется снижение заболеваемости, пока невозможно, добавила эпидемиолог."Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию", — подчеркнула Плоскирева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

11:14 01.12.2020 (обновлено: 13:54 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве
Прохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая COVID-19, днем ранее — 26 338, в воскресенье — 26 683.

"В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", — сказала Плоскирева.

Она уточнила, что COVID-19 — это новая инфекция, все особенности течения эпидпроцесса еще не изучены, поэтому давать прогноз о заболеваемости очень сложно. Окончательно и аргументированно сказать, когда начнется снижение заболеваемости, пока невозможно, добавила эпидемиолог.
"Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию", — подчеркнула Плоскирева.
Медицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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