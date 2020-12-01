https://ria.ru/20201201/stabilizatsiya-1587109459.html
Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Эпидемиолог отметила тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:14
2020-12-01T11:14
2020-12-01T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая COVID-19, днем ранее — 26 338, в воскресенье — 26 683.Она уточнила, что COVID-19 — это новая инфекция, все особенности течения эпидпроцесса еще не изучены, поэтому давать прогноз о заболеваемости очень сложно. Окончательно и аргументированно сказать, когда начнется снижение заболеваемости, пока невозможно, добавила эпидемиолог."Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию", — подчеркнула Плоскирева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/pandemiya-1586969774.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19 наметился в России, в ряде субъектов страны отмечается уверенная тенденция на стабилизацию, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Антонина Плоскирева.
За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая COVID-19, днем ранее — 26 338, в воскресенье — 26 683.
"В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", — сказала Плоскирева.
Она уточнила, что COVID-19 — это новая инфекция, все особенности течения эпидпроцесса еще не изучены, поэтому давать прогноз о заболеваемости очень сложно. Окончательно и аргументированно сказать, когда начнется снижение заболеваемости, пока невозможно, добавила эпидемиолог.
"Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию", — подчеркнула Плоскирева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.