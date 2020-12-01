https://ria.ru/20201201/spid-1587042585.html

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:42

2020-12-01T02:42

2020-12-01T02:42

справки

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Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки, Танзании и Гаити. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли доказать существование ВИЧ-инфекции. Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом отмечался в 1988 году. Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных. Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом.Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.Темы выбираются на один или два года и не связаны конкретно только со Всемирным днем борьбы со СПИДом.В 2020 году темой Всемирного дня борьбы со СПИДом является "Международная солидарность, общая ответственность". По данным ЮНЭЙДС, пандемия COVID-19 показала, насколько тесно вопрос здоровья связан с другими важными вопросами, такими как борьба с неравенством, права человека, гендерное равенство, социальная защита и экономический рост. COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого.В ООН отмечают, что пандемия COVID-19 выявила неравенство в обществе. В частности, он усугубил и без того серьезные проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям, живущим с ВИЧ, женщинам, детям и ключевым группам населения. Это в том числе проблемы, связанные с получением жизненно важной медицинской помощи. Кроме того, из-за кризиса усилилось социальное и экономическое неравенство, которое, в свою очередь, повышает уязвимость к ВИЧ среди маргинализированных групп населения.Во многих отношениях искоренение СПИДа как угрозы общественному здоровью зависит от того, удастся ли миру справиться с пандемией.В 2019 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 38 миллионов человек. Из них около 36,2 миллиона человек – взрослые, 1,8 миллиона – дети до 14 лет. При этом показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, относительно 2010 года, по оценкам, снизился на 23%.Более двух третей от общего числа людей, живущих с ВИЧ, в мире проживают в Африканском регионе ВОЗ (25,7 миллиона).По данным ЮНЭЙДС, с начала эпидемии в 1980-е годы вирусом иммунодефицита заразились в общей сложности 77,3 миллиона человек. В 2019 году их количество составило 1,7 миллиона человек.В России, по состоянию на 31 декабря 2019 года, кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 1 423 999 человек. К концу 2019 года в стране проживало 1 068 839 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 355 160 умерших больных. На сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста.В России в 2016 году была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года.По информации Минздрава, "за время реализации стратегии отмечается ежегодная динамика улучшения эпидемиологической ситуации в РФ". Так, за последние годы число лиц с диагнозом "ВИЧ-инфекция", установленным впервые, ежегодно снижается от 85,8 тысячи человек в 2017 году до 83,4 тысячи человек в 2019 годуВ 2020 году Министерством здравоохранения РФ был подготовлен проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2030 года. Для ее достижения предлагается, в частности, повышать информированность россиян, обеспечить комплексный междисциплинарный подход при оказании медпомощи и социальной поддержки инфицированным ВИЧ, а также обеспечить доступность антиретровирусных препаратов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки