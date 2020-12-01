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В США спасли моряка, около двух суток находившегося в открытом море
В США спасли моряка, около двух суток находившегося в открытом море
В 138 километрах от побережья Флориды моряки контейнеровоза спасли американца, который провел в воде почти двое суток и уже был объявлен пропавшим без вести,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:04
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 138 километрах от побережья Флориды моряки контейнеровоза спасли американца, который провел в воде почти двое суток и уже был объявлен пропавшим без вести, сообщает Independent.62-летний Стюарт Би покинул мыс Кейп-Марина в Порт-Канаверал в пятницу, 27 ноября, и не вернулся. На следующий день он был объявлен пропавшим без вести, поскольку его семья утверждала, что он никогда не оставался на ночь в море. Потерпевшего искали патрули береговой охраны, военные, летчики. Также об инциденте были предупреждены торговые суда, находившиеся в этом районе.В воскресенье, 29 ноября, моряки контейнеровоза "Анхелес" заметили человека, цеплявшегося за нос перевернувшегося судна. "После осторожных маневров мы подняли Стюарта на борт. Прежде чем я успел задать вопрос, он спросил меня: "Какой сегодня день?", — вспоминает один из членов экипажа. Получив ответ, спасенный плакал и крестился."Он несколько дней был в открытом море, держался за нос перевернутой лодки, выступавший из воды, и старался не сделать ни единого движения, чтобы она на ушла на глубину полностью", — рассказал один из моряков.На корабле Стюарту выдали сухую одежду, накормили и доставили на берег.
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туризм, новости - туризм, флорида, сша

В США спасли моряка, около двух суток находившегося в открытом море

00:04 01.12.2020 (обновлено: 00:58 01.12.2020)
 
© Фото : @USCGSoutheast/TwitterСпасение Стюарта Би, обнаруженного после двух дней, проведенных в море
Спасение Стюарта Би, обнаруженного после двух дней, проведенных в море - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @USCGSoutheast/Twitter
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В 138 километрах от побережья Флориды моряки контейнеровоза спасли американца, который провел в воде почти двое суток и уже был объявлен пропавшим без вести, сообщает Independent.
62-летний Стюарт Би покинул мыс Кейп-Марина в Порт-Канаверал в пятницу, 27 ноября, и не вернулся. На следующий день он был объявлен пропавшим без вести, поскольку его семья утверждала, что он никогда не оставался на ночь в море. Потерпевшего искали патрули береговой охраны, военные, летчики. Также об инциденте были предупреждены торговые суда, находившиеся в этом районе.
В воскресенье, 29 ноября, моряки контейнеровоза "Анхелес" заметили человека, цеплявшегося за нос перевернувшегося судна.
"После осторожных маневров мы подняли Стюарта на борт. Прежде чем я успел задать вопрос, он спросил меня: "Какой сегодня день?", — вспоминает один из членов экипажа. Получив ответ, спасенный плакал и крестился.
"Он несколько дней был в открытом море, держался за нос перевернутой лодки, выступавший из воды, и старался не сделать ни единого движения, чтобы она на ушла на глубину полностью", — рассказал один из моряков.
На корабле Стюарту выдали сухую одежду, накормили и доставили на берег.
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