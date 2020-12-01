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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря
Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:56
2020-12-01T00:56
2020-12-01T00:56
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.Добавляется, что, управляя автотранспортом, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также МЧС просит избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений. Помимо этого, на сайте рекомендовано парковать машины подальше от деревьев."Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201130/morozy-1587020817.html
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россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество