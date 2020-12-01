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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря
Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:56
2020-12-01T00:56
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.Добавляется, что, управляя автотранспортом, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также МЧС просит избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений. Помимо этого, на сайте рекомендовано парковать машины подальше от деревьев."Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в сообщении.
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россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря

00:56 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.
"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11.00 1 декабря начиная с западных и северных районов города Москвы, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица", - говорится на сайте.
Добавляется, что, управляя автотранспортом, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также МЧС просит избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений. Помимо этого, на сайте рекомендовано парковать машины подальше от деревьев.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в сообщении.
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РоссияПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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