https://ria.ru/20201201/sneg-1587073998.html

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице первого декабря

Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T00:56

2020-12-01T00:56

2020-12-01T00:56

россия

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице по прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.Добавляется, что, управляя автотранспортом, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также МЧС просит избегать внезапных маневров, например, обгонов и перестроений. Помимо этого, на сайте рекомендовано парковать машины подальше от деревьев."Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201130/morozy-1587020817.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество