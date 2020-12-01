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Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 37, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:59
2020-12-01T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 37, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 27 ноября, сообщалось о 29 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,8% от общего количества, следует из данных министерства.За 30 ноября ушли на карантин 16 школ, вышли из карантина - 11.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, общество

Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37

08:59 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 37, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 27 ноября, сообщалось о 29 школах, ушедших на карантин.
"В 37 школах в 21 регионе сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,09% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,8% от общего количества, следует из данных министерства.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 11:05
В Госдуме назвали дистанционку вынужденной мерой
За 30 ноября ушли на карантин 16 школ, вышли из карантина - 11.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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