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Путин отметил результаты работы Русского географического общества
Путин отметил результаты работы Русского географического общества
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI съезда Русского географического общества, отметив, что за прошедшее время организация укрепила... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:34
2020-12-01T10:34
русское географическое общество
владимир путин
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI съезда Русского географического общества, отметив, что за прошедшее время организация укрепила свой творческий потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он также отметил, что выставки, фильмы, фотоконкурсы и печатные издания организации, рассказывающие о природном богатстве, историческом, культурном, духовном наследии, по праву пользуются широким общественным вниманием. Кроме того, он добавил, что общество с каждым годом привлекает к своей деятельности все больше людей, в том числе молодежь.В Кремле добавили, что съезд - высший руководящий орган РГО, который созывается по решению управляющего совета общества раз в шесть лет. В этот раз он впервые пройдет в заочной форме с 1 по 4 декабря. Главная цель мероприятия - выборы президента РГО, а также других руководящих и контрольно-ревизионных органов общества. В XVI съезде примут участие 218 делегатов.Работа XVI съезда будет организована следующим образом: все отчеты органов общества, рабочие и другие материалы съезда размещаются на официальном сайте РГО (rgo.ru). Там же для каждого делегата создан личный кабинет, где с 1 по 4 декабря можно ознакомиться с повесткой дня, информацией о каждом кандидате и проголосовать. Результаты голосования будут проверены счетной комиссией и оглашены на сайте общества не позднее 7 декабря.Правом выдвижения кандидатов на должность президента РГО обладает сам президент общества, управляющий совет и ученый совет общества, а также все региональные отделения. Единственным кандидатом, выдвинутым ученым советом общества в ходе подготовки Съезда, стал действующий президент РГО Сергей Шойгу. Кроме того, с 1 по 4 декабря делегаты съезда изберут членов управляющего и ученого советов РГО и Ревизионной комиссии РГО, а также назначат аудиторскую организацию.
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русское географическое общество, владимир путин, сергей шойгу, общество

Путин отметил результаты работы Русского географического общества

10:34 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI съезда Русского географического общества, отметив, что за прошедшее время организация укрепила свой творческий потенциал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечу, что за прошедшее время Русское географическое общество значительно укрепило свой созидательный, творческий потенциал, воплотило в жизнь впечатляющее количество разноплановых, но неизменно ярких и востребованных проектов в научно-исследовательской, информационной, просветительской сферах", - сказал Путин.
Он также отметил, что выставки, фильмы, фотоконкурсы и печатные издания организации, рассказывающие о природном богатстве, историческом, культурном, духовном наследии, по праву пользуются широким общественным вниманием. Кроме того, он добавил, что общество с каждым годом привлекает к своей деятельности все больше людей, в том числе молодежь.
В Кремле добавили, что съезд - высший руководящий орган РГО, который созывается по решению управляющего совета общества раз в шесть лет. В этот раз он впервые пройдет в заочной форме с 1 по 4 декабря. Главная цель мероприятия - выборы президента РГО, а также других руководящих и контрольно-ревизионных органов общества. В XVI съезде примут участие 218 делегатов.
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Работа XVI съезда будет организована следующим образом: все отчеты органов общества, рабочие и другие материалы съезда размещаются на официальном сайте РГО (rgo.ru). Там же для каждого делегата создан личный кабинет, где с 1 по 4 декабря можно ознакомиться с повесткой дня, информацией о каждом кандидате и проголосовать. Результаты голосования будут проверены счетной комиссией и оглашены на сайте общества не позднее 7 декабря.
Правом выдвижения кандидатов на должность президента РГО обладает сам президент общества, управляющий совет и ученый совет общества, а также все региональные отделения. Единственным кандидатом, выдвинутым ученым советом общества в ходе подготовки Съезда, стал действующий президент РГО Сергей Шойгу. Кроме того, с 1 по 4 декабря делегаты съезда изберут членов управляющего и ученого советов РГО и Ревизионной комиссии РГО, а также назначат аудиторскую организацию.
 
Русское географическое обществоВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
 
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