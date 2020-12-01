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В Висконсине сертифицировали результаты выборов с победой Байдена в штате

В Висконсине сертифицировали результаты выборов с победой Байдена в штате

Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена в штате. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:49

2020-12-01T02:49

2020-12-01T02:54

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена в штате.Ранее глава избирательной комиссии Висконсина Энн Джейкобс заявила, что Байден победил в штате по итогам пересчета голосов в двух округах."Сегодня я выполнил свой долг по сертификации результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис", — следует из заявления Эверса в Facebook.Губернатор также поблагодарил организаторов выборов и сотрудников избирательных комиссий за "неустанную работу, направленную на обеспечение безопасных, справедливых и результативных выборов".Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.

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