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Выборы президента США — 2020
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В Висконсине сертифицировали результаты выборов с победой Байдена в штате
В Висконсине сертифицировали результаты выборов с победой Байдена в штате
Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена в штате. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:49
2020-12-01T02:54
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дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена в штате.Ранее глава избирательной комиссии Висконсина Энн Джейкобс заявила, что Байден победил в штате по итогам пересчета голосов в двух округах."Сегодня я выполнил свой долг по сертификации результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис", — следует из заявления Эверса в Facebook.Губернатор также поблагодарил организаторов выборов и сотрудников избирательных комиссий за "неустанную работу, направленную на обеспечение безопасных, справедливых и результативных выборов".Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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дональд трамп, джо байден, москва, висконсин, сша, в мире

В Висконсине сертифицировали результаты выборов с победой Байдена в штате

02:49 01.12.2020 (обновлено: 02:54 01.12.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями
Джо Байден выступает перед избирателями - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу демократа Джо Байдена в штате.
Ранее глава избирательной комиссии Висконсина Энн Джейкобс заявила, что Байден победил в штате по итогам пересчета голосов в двух округах.
"Сегодня я выполнил свой долг по сертификации результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис", — следует из заявления Эверса в Facebook.
Губернатор также поблагодарил организаторов выборов и сотрудников избирательных комиссий за "неустанную работу, направленную на обеспечение безопасных, справедливых и результативных выборов".
Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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