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В Саратове задержали подозреваемую в убийстве ребенка и его матери
В Саратове задержали подозреваемую в убийстве ребенка и его матери
Следователи в Саратове задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:32
2020-12-01T09:32
2020-12-01T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
саратов
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что 29 ноября вечером в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Их нашел отец женщины, который привел гостившую у него старшую внучку. Отмечалось, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит."Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.Добавляется, что решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20201020/rebenok-1580646221.html
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следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, саратов, происшествия