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В Саратове задержали подозреваемую в убийстве ребенка и его матери
В Саратове задержали подозреваемую в убийстве ребенка и его матери
Следователи в Саратове задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:32
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следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
саратов
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщается на сайте СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что 29 ноября вечером в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Их нашел отец женщины, который привел гостившую у него старшую внучку. Отмечалось, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит."Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.Добавляется, что решается вопрос об избрании меры пресечения.
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октябрьский район
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следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, саратов, происшествия

В Саратове задержали подозреваемую в убийстве ребенка и его матери

09:32 01.12.2020 (обновлено: 14:32 01.12.2020)
 
© Фото : СУСК по Саратовской областиЗадержана подозреваемая в убийстве женщины и малолетнего ребенка, совершенном в Октябрьском районе города Саратова
Задержана подозреваемая в убийстве женщины и малолетнего ребенка, совершенном в Октябрьском районе города Саратова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : СУСК по Саратовской области
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что 29 ноября вечером в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Их нашел отец женщины, который привел гостившую у него старшую внучку. Отмечалось, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит.
"Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова... Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.
Добавляется, что решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Октябрьский районСаратовПроисшествия
 
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