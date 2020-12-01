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Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год
Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год
Эксперты, опрошенные РИА Новости, призвали отказаться от "технической" рассылки текстов и картинок, взятых из интернета, в этом году лучше сделать виртуальный... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:14
2020-12-01T06:14
2020-12-01T06:14
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, призвали отказаться от "технической" рассылки текстов и картинок, взятых из интернета, в этом году лучше сделать виртуальный подарок – сертификат на обучение, электронную книгу или смонтировать клип из совместных фотографий.Поздравлять с Новым годом через смс-сообщения или по интернету прилично, считает эксперт по деловому этикету Элеонора Басманова. По ее словам, сообщения по электронной почте - нерушимая традиция в бизнес-среде, а вот смски лучше оставить для более близких, личных отношений, хотя их можно направить и деловым партнерам, например, в новогоднюю ночь.Главное в таких электронных поздравлениях не злоупотреблять технической рассылкой, соглашается бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева."Когда... масса деловых партнеров, может быть, это и допустимо, но когда люди достаточно близкие, каждый хочет к себе индивидуального отношения. Не стоит злоупотреблять единым текстом, да еще взятым из интернета, да ещё какими-нибудь пошлыми стишками", - советует она.Одним из трендовых подарков в этом году будет создание клипов и архивных фотографий, отправка электронных книг, сертификаты на обучение считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.По ее словам, такие онлайн-подарки также позволяют нам избежать ссоры, так как все воспринимают ситуацию с коронавирусом по-разному, и некоторым может быть боязно получать физические подарки, даже отправленные с помощью почты. Хорошим подарком для деловых партнеров будет электронная открытка, однако просто скачивать их из интернета, конечно, нельзя. Этот тренд связан с более бережным отношением к природе, что можно указать в открытке.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новый год, москва, общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, призвали отказаться от "технической" рассылки текстов и картинок, взятых из интернета, в этом году лучше сделать виртуальный подарок – сертификат на обучение, электронную книгу или смонтировать клип из совместных фотографий.
Поздравлять с Новым годом
через смс-сообщения или по интернету прилично, считает эксперт по деловому этикету Элеонора Басманова. По ее словам, сообщения по электронной почте - нерушимая традиция в бизнес-среде, а вот смски лучше оставить для более близких, личных отношений, хотя их можно направить и деловым партнерам, например, в новогоднюю ночь.
"Мы формальный подарок сразу видим, и мы сразу видим, когда кто-то нам что-то подарил - что это искали, в это вложили чувство, понимание наших интересов, увлечений", - отметила эксперт, уточнив что индивидуальный подход к поздравлениям отмечает людей более высокой культуры.
Главное в таких электронных поздравлениях не злоупотреблять технической рассылкой, соглашается бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.
"Когда... масса деловых партнеров, может быть, это и допустимо, но когда люди достаточно близкие, каждый хочет к себе индивидуального отношения. Не стоит злоупотреблять единым текстом, да еще взятым из интернета, да ещё какими-нибудь пошлыми стишками", - советует она.
Одним из трендовых подарков в этом году будет создание клипов и архивных фотографий, отправка электронных книг, сертификаты на обучение считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.
По ее словам, такие онлайн-подарки также позволяют нам избежать ссоры, так как все воспринимают ситуацию с коронавирусом по-разному, и некоторым может быть боязно получать физические подарки, даже отправленные с помощью почты. Хорошим подарком для деловых партнеров будет электронная открытка, однако просто скачивать их из интернета, конечно, нельзя. Этот тренд связан с более бережным отношением к природе, что можно указать в открытке.