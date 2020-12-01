https://ria.ru/20201201/put-na-rabotu-skvoz-sugroby-norilsk-zaneslo-snegom-1587179647.html

Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом

Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом

Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.

2020-12-01T15:57

2020-12-01T15:57

2020-12-01T15:57

погода

жкх

норильск

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Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск — Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.

норильск

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней. Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск – Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся. 2020-12-01T15:57 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, погода, жкх, норильск, видео, общество