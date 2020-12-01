https://ria.ru/20201201/put-na-rabotu-skvoz-sugroby-norilsk-zaneslo-snegom-1587179647.html
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.
2020-12-01T15:57
2020-12-01T15:57
2020-12-01T15:57
погода
жкх
норильск
видео
общество
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Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск — Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней. Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск – Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.
2020-12-01T15:57
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, погода, жкх, норильск, видео, общество
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.
2020-12-01T15:57
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PT1M31S
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.