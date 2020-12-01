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Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.
2020-12-01T15:57
2020-12-01T15:57
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Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск — Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.
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5
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96
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353
60
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней. Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск – Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.
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видео, погода, жкх, норильск, видео, общество
Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом
Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.
2020-12-01T15:57
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Путь на работу сквозь сугробы: Норильск занесло снегом

15:57 01.12.2020
 
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Норильск занесло снегом: за месяц в регионе выпала двойная норма осадков. Снегопад в городе не прекращается более пяти дней.
Люди вручную откапывают свои автомобили, расчищая им путь из дворов. На автодороге Норильск — Алыкель временно прекращено движение. Техслужбы не успевают справляться с последствиями стихии. Синоптики утешительных прогнозов не дают: осадки продолжатся.
 
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