https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны

Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны

Если государство устраивает в других странах теракты, убивает неугодных, если его вооруженные силы периодически — без всяких приглашений или провокаций —... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:04

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Если государство устраивает в других странах теракты, убивает неугодных, если его вооруженные силы периодически — без всяких приглашений или провокаций — атакуют другие страны, то как оно называется? Страной-террористом. А если оно еще и владеет ядерным оружием? Террористом с атомной бомбой. Нужно ли наказывать такое государство? Ну конечно же — если не ответными зеркальными действиями (по принципу око за око) или военным вторжением (невозможным из-за риска атомной войны), то различными международными санкциями, включением государства в список стран — спонсоров терроризма. Ведь терроризм — это главный враг и угроза человечеству: так, по крайней мере, нам говорят последние два десятилетия, после 09.11. Все так? Ну тогда вы не только американофоб, но еще и антисемит. Потому что вы выступаете против "законного права Израиля убивать врагов Израиля где угодно и когда угодно". Да, речь об убийстве в минувшую пятницу ученого-ядерщика и одного из руководителей иранского ВПК Мохсена Фахризаде. Он погиб недалеко от Тегерана после теракта, организованного израильскими спецслужбами: официально Израиль, конечно, не подтверждает свою причастность, но никто в мире не сомневается в заказчиках и организаторах убийства. Израиль убил уже нескольких иранских ядерщиков и не раз готовил покушения на Фахризаде. Тегеран обвинил в убийстве США и Израиль и пообещал отомстить. Но практически все уверены, что адекватного возмездия не будет: в начале этого года американцы убили в Багдаде Касема Сулеймани, легендарного иранского генерала, и ответ был более чем скромным (удар по базе в Ираке, к которому американцы успели подготовиться). Но отсутствие зеркального ответа не означает успеха американо-израильской стратегии по борьбе с Ираном. Хотя для начала надо понять, с чем и почему они борются.Иран уже сорок лет выступает как самый последовательный в мире идеологический противник Запада, Израиль в данном случае — это лишь часть западной цивилизации, вынесенная на Ближний Восток. После революции в Иране был основан уникальный строй — исламская теократия в сочетании с выборной демократией. После краха СССР и коммунистического проекта в мире осталась одна ярко выраженная идеологическая система, выдвигавшая себя как альтернативу и борца с западным глобализмом, обществом потребления и технократического материализма, — и это иранская исламская модель общества и государства. Как и все великие народы, иранцы (наследники одной из древнейших в мире цивилизаций) не лишены мессианства.Да, иранцы шииты, то есть относятся к меньшинству исламского мира — но амбиции у них как минимум общеисламские. А это полтора-два миллиарда человек — немалая часть населения Земли, объединенная живой и горящей верой и солидарностью. Для атлантических глобализаторов ислам крайне неудобен — в первую очередь потому, что это традиционалистское общество, которое невозможно перестроить в нужном потребительско-гедонистском ключе. Но исламский мир раздроблен как религиозно, так и политически, разделен на десятки государств и народов. Им можно манипулировать — как стравливая между собой, так и выращивая управляемые проекты и государства. Именно этим Запад и занимается уже много лет, не допуская появления лидера, способного повести за собой мусульманскую умму. Но потом появляется Иран, который претендует не просто на самостоятельность — но на сплочение всех мусульман против внешнего давления и попыток манипуляции ими. Символом сопротивления ислама Западу становится борьба за Иерусалим, который у мусульман отнял не просто Израиль, а Запад как таковой. Неслучайно подразделение, которым командовал Сулеймани, называется "Аль-Кудс" — по арабскому названию Иерусалима. Иран является врагом Израиля ровно в такой степени, в какой Запад и Израиль являются врагами исламского мира, оккупируя Палестину и не желая возвращать Восточный Иерусалим. Более полувека Израиль отказывается освободить Восточный Иерусалим, несмотря ни на какие резолюции ООН и позицию большинства стран мира. Право сильного? Да, но тогда не нужно удивляться и праву на сопротивление. Иран больше, чем кто-либо другой в исламском мире, поддерживает тех, кто борется против израильской оккупации или агрессии: палестинцев, ливанцев. Ах, он поддерживает террористов из ливанской "Хезболлы", говорят англосаксонские СМИ, но на самом деле "Хезболла" — это даже не партия и не армия, это самоорганизация шиитского населения Ливана, давно уже составляющего большинство в стране, но не имеющего адекватного представительства в управлении государством. Иран поддерживает не только шиитов "Хезболлы", но и суннитов в Палестине. Да, поддерживает тех, кто настроен на сопротивление Израилю, — ну так странно было бы ожидать, что весь исламский мир смирится с потерей Аль-Кудса и мечети Аль-Акса. В ответ на это Штаты и Израиль всячески демонизируют Иран: он объявлен исчадием ада, внесен в списки государств — спонсоров терроризма, подвергнут различным международным санкциям. Почему международным? Потому что весь мир напугали тем, что Иран хочет получить атомную бомбу — конечно же, для того, чтобы тут же уничтожить Израиль. Идут беззастенчивые спекуляции на тему "не допустим нового холокоста!", фактически сводящиеся к тому, что "ради спасения еврейского государства Иран должен быть повержен". Понятно, что руками США — после американского вторжения в Ирак в 2003 году на протяжении нескольких лет пытались подвести дело к американо-иранской войне. То есть как минимум к удару по Ирану, а как максимум — к его военному разгрому. Зачем? Якобы для того, чтобы остановить иранскую программу по созданию атомного оружия, хотя иранское руководство не раз говорило о том, что не собирается обзаводиться атомной бомбой. А в 2013 году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи даже издал фетву о недопустимости ядерного оружия как несоответствующего исламу. Но Иран продолжал жить под санкциями — не только оружейными, но и нефтяными, лишавшими потенциально одну из богатейших стран мира большей части национального дохода. Но Иран не сдавался, и даже его "экспансия" в регионе, которой пугали Запад и самих себя как Израиль, так и саудиты (главные конкуренты Ирана за влияние как в регионе, так и в исламском мире в целом), лишь набирала обороты. Иран укрепил позиции в Ираке, Ливане, отправил армию на помощь Асаду в Сирию, поддерживал йеменских повстанцев — вот только большая часть его успехов была следствием поражения и провалов того же Запада (наиболее яркий пример — Ирак).В 2015-м во многом благодаря участию России было подписано соглашение об иранской ядерной программе — США начали искать выход из тупика. Казалось, что еще немного — и Иран освободится от санкций и начнет дышать свободно, но это не устраивало ни Израиль, ни Саудовскую Аравию. И, желая подыграть им и заработать на этом очки, Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки, ужесточив давление на Иран. А в январе этого года отдал приказ об убийстве Сулеймани — провокация, которая могла бы очень дорого обойтись всему миру.Могла бы — если бы Иран вел себя столь же безрассудно, как США и Израиль. Да, у него нет их чувства безнаказанности, но самое главное, что у него есть долгосрочная стратегия. Она проста: рано или поздно Запад будет вынужден уйти с Ближнего Востока. Дружественные Западу арабские режимы растеряли большую часть уважения своих народов — или неправедным для мусульман образом жизни, или недостойным прогибанием под американцев и чужой мир. Никто из них не ставит борьбу за Аль-Кудс и право мусульман жить по своим законам на своей земле на первое место, а Иран ставит. Соперником Ирана в борьбе за влияние на исламскую улицу является только Реджеп Эрдоган — близкий к "Братьям-мусульманам"* турецкий лидер все время говорит об общеисламских интересах и задачах. Но с Турцией англосаксы не могут позволить себе вести себя так, как с Ираном, да и степень автономии турецкой элиты от Запада все-таки уступает иранской. Американцам кажется, что направление движение Турции еще можно изменить, просто убрав Эрдогана — с помощью переворота или выборов. Иран же со своего пути не свернет — поэтому и убивают Сулеймани с Фахризаде.Но ведь убийство Фахризаде ничего не изменит? Даже если верить в намерение Ирана создать атомную бомбу, иранская ядерная и ракетные программы будут развиваться и без него. Наоборот, вдруг после его убийства аятолла Хаменеи пересмотрит свою позицию и решит, что атомная бомба уже не харам? Подобная логика уместна, если бы в Израиле действительно опасались создания иранской атомной бомбы и считали бы, что она предназначена для атаки на их страну. Но нет, Израиль просто очень хочет спровоцировать Иран на ответные действия. Да, это чистой воды провокация: пускай Иран отомстит, и это можно будет использовать как повод для американского удара по нему. То есть не мытьем, так катаньем Нетаньяху уже полтора десятилетия пытается подтолкнуть США к нападению на Иран. Но и в этот раз у него ничего не получится — ни при Трампе, ни при Байдене. И не только потому, что Иран не поддастся на провокацию. Потому что Трамп, хотя и пошел на поводу неоконов (и с усилением давления на Иран, и с признанием Иерусалима столицей Израиля), все же не рассматривает нападение на Иран как возможную опцию. К недавним "утечкам" о его желании организовать атаку на иранские ядерные объекты нужно относиться более чем осторожно — на правду в них похоже только желание изучить возможность и эффективность кибератаки. Война с Ираном — а любой ракетный удар по иранской территории повысит ее риски до критических — противоречит планам Трампа по отказу от вовлечения США в новые военные конфликты. Но и администрация Байдена не станет нагнетать обстановку: даже если она и не вернется к ядерной сделке, таскать каштаны из огня для Израиля Вашингтон не будет.Ведь даже такой ястреб, как Дик Чейни, вице-президент США и фактический правитель Америки при Буше-младшем, не решился напасть на Иран, понимая, к каким катастрофическим последствиям это может привести. Конечно, в Вашингтоне есть и сторонники силового решения "иранской проблемы" вроде Джона Болтона — но не они принимают решения. Ни глобалисты, ни новые изоляционисты не хотят устраивать Армагеддон.Никто не поможет Израилю, давно уже (и незаконно, то есть тайно) обладающему ядерным оружием, просто потому, что в его нынешней стратегии нет хороших вариантов. Нападение на Иран приведет к большой войне на Ближнем Востоке, в которой сгорят все, в том числе и спровоцировавшие ее. Ставка на давление на Иран и его изоляцию тоже не сработает — и не потому, что Иран все равно рано или поздно обзаведется атомной бомбой и сбросит ее на Израиль. Нет, Иран не будет этого делать, но он продолжит поддерживать те силы в исламском мире, которые не согласны с попытками Израиля вечно сохранять статус-кво в Палестине и Иерусалиме. И рано или поздно это закончится поражением этого молодого государства — после того, как оно лишится поддержки своего заокеанского союзника, неминуемо уходящего от роли мирового гегемона.Несправедливость убьет, а не атомная бомба. *Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586929328.html

https://ria.ru/20201130/oruzhie-1586915999.html

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