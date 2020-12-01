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Путин призвал поддержать производство малотоннажной продукции
Путин призвал поддержать производство малотоннажной продукции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции до РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:19
2020-12-01T18:19
россия
владимир путин
экономика
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции до 2030 года.По его словам, следует также определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом."Повторю, такие проекты - с учетом важности для национальной экономики - должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов нашей страны", - добавил президент РФ.
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал поддержать производство малотоннажной продукции

18:19 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции до 2030 года.

"Нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года. Необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года", - заявил Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

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По его словам, следует также определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом.
"Повторю, такие проекты - с учетом важности для национальной экономики - должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов нашей страны", - добавил президент РФ.
 
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