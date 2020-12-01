Десантный катер ТОФ подключился к доставке жителей острова Русский
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей отрезанного после закрытия моста острова Русский во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель ТОФ.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста много раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
Ранее во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский.
"ТОФ уже подключился. Пассажиров будут доставлять с Поспелово на Русский на 30-й причал во Владивостоке", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расписание рейсов катеров устанавливает мэрия.
В администрации города РИА Новости сообщили, что во вторник состоялся пробный рейс десантного катера на Русский, расписание пока уточняется.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.