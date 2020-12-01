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Десантный катер ТОФ подключился к доставке жителей острова Русский
Десантный катер ТОФ подключился к доставке жителей острова Русский
Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей отрезанного после закрытия моста острова Русский во Владивосток, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:03
2020-12-01T10:03
последствия непогоды в приморье
тихоокеанский флот вмф россии
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей отрезанного после закрытия моста острова Русский во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель ТОФ.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста много раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Ранее во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский.Он отметил, что расписание рейсов катеров устанавливает мэрия.В администрации города РИА Новости сообщили, что во вторник состоялся пробный рейс десантного катера на Русский, расписание пока уточняется.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201201/obledenenie-1587086972.html
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последствия непогоды в приморье, тихоокеанский флот вмф россии, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, общество

Десантный катер ТОФ подключился к доставке жителей острова Русский

10:03 01.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей отрезанного после закрытия моста острова Русский во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель ТОФ.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста много раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
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"Блокада" острова Русский: очереди на паром и подключение света
Ранее во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский.
"ТОФ уже подключился. Пассажиров будут доставлять с Поспелово на Русский на 30-й причал во Владивостоке", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расписание рейсов катеров устанавливает мэрия.
В администрации города РИА Новости сообщили, что во вторник состоялся пробный рейс десантного катера на Русский, расписание пока уточняется.
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Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
 
Последствия непогоды в ПриморьеТихоокеанский флот ВМФ РоссииДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокОбщество
 
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