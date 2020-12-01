https://ria.ru/20201201/prigovor-1587110346.html

Избивавший сына кочергой житель Приморья получил пять лет колонии

Избивавший сына кочергой житель Приморья получил пять лет колонии

Сельский житель, избивавший своего сына кочергой, приговорен в Приморье к пяти годам колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:19

2020-12-01T11:19

2020-12-01T11:19

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Сельский житель, избивавший своего сына кочергой, приговорен в Приморье к пяти годам колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома в селе Октябрьского района избивал руками и ногами, а также кочергой, шестигранным ключом и ремнем своего малолетнего сына. Выставлял его зимой без теплой одежды на мороз."Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Фигуранту вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).Дети из семьи изъяты и переданы опекунам, информирует ведомство.

https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586993786.html

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россия, приморский край, происшествия