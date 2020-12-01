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Избивавший сына кочергой житель Приморья получил пять лет колонии
Избивавший сына кочергой житель Приморья получил пять лет колонии
Сельский житель, избивавший своего сына кочергой, приговорен в Приморье к пяти годам колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:19
2020-12-01T11:19
2020-12-01T11:19
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Сельский житель, избивавший своего сына кочергой, приговорен в Приморье к пяти годам колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома в селе Октябрьского района избивал руками и ногами, а также кочергой, шестигранным ключом и ремнем своего малолетнего сына. Выставлял его зимой без теплой одежды на мороз."Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Фигуранту вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).Дети из семьи изъяты и переданы опекунам, информирует ведомство.
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россия, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости.
Сельский житель, избивавший своего сына кочергой, приговорен в Приморье
к пяти годам колонии строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома в селе Октябрьского района избивал руками и ногами, а также кочергой, шестигранным ключом и ремнем своего малолетнего сына. Выставлял его зимой без теплой одежды на мороз.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине… Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Фигуранту вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).
Дети из семьи изъяты и переданы опекунам, информирует ведомство.