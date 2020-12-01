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В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:06
2020-12-01T16:06
2020-12-01T16:06
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района.Представители общественной организации утверждают, что процедура изъятия проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур, заметили в СУСК."По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - добавила она.
https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html
республика крым
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия