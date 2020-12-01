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В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:06
2020-12-01T16:06
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района.Представители общественной организации утверждают, что процедура изъятия проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур, заметили в СУСК."По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - добавила она.
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи

16:06 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района.
"Организована процессуальная проверка сведений из СМИ на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. Следствием будут изучены основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, совместно с надзорными органами – обстановка в семье", - сказала Постнова.
Представители общественной организации утверждают, что процедура изъятия проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур, заметили в СУСК.
"По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - добавила она.
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