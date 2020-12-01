https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html

В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи

В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи

Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:06

2020-12-01T16:06

2020-12-01T16:06

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку в связи с изъятием органами опеки детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района.Представители общественной организации утверждают, что процедура изъятия проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур, заметили в СУСК."По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - добавила она.

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия