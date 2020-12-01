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МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье
МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье
Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:54
2020-12-01T16:04
майя санду
обсе
мария захарова
румыния
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
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майя санду, обсе, мария захарова, румыния, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье

15:54 01.12.2020 (обновлено: 16:04 01.12.2020)
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Блокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. Прежде всего, она обеспечивает российский контингент в составе совместных миротворческих сил. ...Второй момент, который чрезвычайно важен, - нахождение российских военнослужащих в Приднестровье объясняется необходимость охраны военных складов, складов с военным имуществом", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
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Майя СандуОБСЕМария ЗахароваРумынияМолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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