МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье
15:54 01.12.2020 (обновлено: 16:04 01.12.2020)
© Sputnik / Miroslav Rotari Блокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Miroslav Rotari
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. Прежде всего, она обеспечивает российский контингент в составе совместных миротворческих сил. ...Второй момент, который чрезвычайно важен, - нахождение российских военнослужащих в Приднестровье объясняется необходимость охраны военных складов, складов с военным имуществом", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.