https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587179004.html

МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье

МИД пояснил цели нахождения российских миротворцев в Приднестровье

Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:54

2020-12-01T15:54

2020-12-01T16:04

майя санду

обсе

мария захарова

румыния

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Присутствие российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, их нахождение в Приднестровье обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html

румыния

молдавия

россия

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майя санду, обсе, мария захарова, румыния, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире