https://ria.ru/20201201/prestuplenie-1587188269.html

Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников

Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников

Для того чтобы уберечь пожилых родителей и стариков от преступников, нужно часто напоминать им о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:31

2020-12-01T16:31

2020-12-01T16:31

дело "поволжского маньяка"

республика татарстан (татарстан)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Для того чтобы уберечь пожилых родителей и стариков от преступников, нужно часто напоминать им о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт, рассказал РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. В качестве жертв он выбирал пожилых женщин - по его словам из видео, опубликованного МВД РФ, в дом к старушкам он проникал под видом работника ЖКХ."Тут, по большому счету, не инструктаж нужен, тут нужно проводить учения, как в японских школах по поводу землетрясений... Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего", - сказал Михайлов. Он также добавил, что, по его мнению, нужно не только инструктировать стариков, но и жестко контролировать подозрительных людей, склонных к преступлениям, чем должны заниматься правоохранительные органы. Помимо этого, добавил Михайлов, важно постоянно перепроверять информацию, предоставляемую человеком, а также не впускать домой без проверки людей, представляющихся сотрудниками социальных служб, ЖКХ или газового хозяйства."Вопрос не в самих советах - они очевидны. Вопрос в том, как эти советы выполняются... Мы же доверчивые люди, мы не можем предположить злой умысел человека, который к нам приходит... И как бы мы ни инструктировали наших стариков, детей - все равно остается ниша, которая поздно срабатывает. Человек уже начинает вспоминать, что ему давали советы, когда все уже произошло", - сказал Михайлов.

https://ria.ru/20201201/zaderzhanie-1587166543.html

https://ria.ru/20201201/zhertvy-1587172954.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), общество