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Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников
Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников
Для того чтобы уберечь пожилых родителей и стариков от преступников, нужно часто напоминать им о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:31
2020-12-01T16:31
дело "поволжского маньяка"
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Для того чтобы уберечь пожилых родителей и стариков от преступников, нужно часто напоминать им о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт, рассказал РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. В качестве жертв он выбирал пожилых женщин - по его словам из видео, опубликованного МВД РФ, в дом к старушкам он проникал под видом работника ЖКХ."Тут, по большому счету, не инструктаж нужен, тут нужно проводить учения, как в японских школах по поводу землетрясений... Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего", - сказал Михайлов. Он также добавил, что, по его мнению, нужно не только инструктировать стариков, но и жестко контролировать подозрительных людей, склонных к преступлениям, чем должны заниматься правоохранительные органы.&nbsp;Помимо этого, добавил Михайлов, важно постоянно перепроверять информацию, предоставляемую человеком, а также не впускать домой без проверки людей, представляющихся сотрудниками социальных служб, ЖКХ или газового хозяйства."Вопрос не в самих советах - они очевидны. Вопрос в том, как эти советы выполняются... Мы же доверчивые люди, мы не можем предположить злой умысел человека, который к нам приходит... И как бы мы ни инструктировали наших стариков, детей - все равно остается ниша, которая поздно срабатывает. Человек уже начинает вспоминать, что ему давали советы, когда все уже произошло", - сказал Михайлов.
https://ria.ru/20201201/zaderzhanie-1587166543.html
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дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), общество

Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников

16:31 01.12.2020
 
© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / ftelkov
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Для того чтобы уберечь пожилых родителей и стариков от преступников, нужно часто напоминать им о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт, рассказал РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. В качестве жертв он выбирал пожилых женщин - по его словам из видео, опубликованного МВД РФ, в дом к старушкам он проникал под видом работника ЖКХ.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Обвиняемый в убийствах пенсионерок в Казани рассказал, как выбирал жертв
"Тут, по большому счету, не инструктаж нужен, тут нужно проводить учения, как в японских школах по поводу землетрясений... Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего", - сказал Михайлов. Он также добавил, что, по его мнению, нужно не только инструктировать стариков, но и жестко контролировать подозрительных людей, склонных к преступлениям, чем должны заниматься правоохранительные органы.
"Дело в том, что наши родители, предки, они всегда считают, что они умнее нас. Мы можем сколько угодно их инструктировать, они постоянно будут с нами советоваться, обсуждать ранее совершенные кем-то преступления. Но когда возникает ситуация с ними - они забывают все, чему их инструктировали", - признал эксперт.
 Помимо этого, добавил Михайлов, важно постоянно перепроверять информацию, предоставляемую человеком, а также не впускать домой без проверки людей, представляющихся сотрудниками социальных служб, ЖКХ или газового хозяйства.
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"Вопрос не в самих советах - они очевидны. Вопрос в том, как эти советы выполняются... Мы же доверчивые люди, мы не можем предположить злой умысел человека, который к нам приходит... И как бы мы ни инструктировали наших стариков, детей - все равно остается ниша, которая поздно срабатывает. Человек уже начинает вспоминать, что ему давали советы, когда все уже произошло", - сказал Михайлов.
 
Дело "поволжского маньяка"Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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