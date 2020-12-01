https://ria.ru/20201201/polimery-1587212276.html
Путин поручил поддержать вторичное использование полимеров
Путин поручил поддержать вторичное использование полимеров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в РФ. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:06
2020-12-01T18:06
2020-12-01T18:16
россия
владимир путин
экономика
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ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в РФ.Ранее на совещании Путин отмечал, что повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.
https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html
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