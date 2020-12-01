https://ria.ru/20201201/polimery-1587212276.html

Путин поручил поддержать вторичное использование полимеров

Путин поручил поддержать вторичное использование полимеров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в РФ. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:06

2020-12-01T18:06

2020-12-01T18:16

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_a51cc2322813463af6b93d096059f45c.jpg

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров в РФ.Ранее на совещании Путин отмечал, что повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки.

https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика