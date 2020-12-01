https://ria.ru/20201201/pokhischenie-1587107961.html

В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина

В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина

Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:08

бенин

республика конго

маршалловы острова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103116/49/1031164918_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_b426c6407dd067eaff0e99250feff6e4.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине.В понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.По данным базы данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.

https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html

бенин

республика конго

маршалловы острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бенин, республика конго, маршалловы острова, в мире