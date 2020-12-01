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В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина
В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина
Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:06
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бенин
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маршалловы острова
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине.В понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.По данным базы данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.
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бенин, республика конго, маршалловы острова, в мире

В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина

11:06 01.12.2020 (обновлено: 11:08 01.12.2020)
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине.

"В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер AGISILAOS было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации", - говорится в сообщении на сайте.

В понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.
По данным базы данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.
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