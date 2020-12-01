https://ria.ru/20201201/poezdka-1587166688.html

Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках

Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:00

2020-12-01T15:00

2020-12-01T15:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава ведомства Анна Попова.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник она напомнила о наступившем предновогоднем периоде, когда отмечается более интенсивное общение людей.Она отметила, что в тех регионах, где наблюдаются высокие темпы прироста заболеваемости, необходимо ограничить проведение различных мероприятий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html

https://ria.ru/20201201/aeroflot-1587162689.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество