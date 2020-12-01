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Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках
Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках
Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:00
2020-12-01T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава ведомства Анна Попова.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник она напомнила о наступившем предновогоднем периоде, когда отмечается более интенсивное общение людей.Она отметила, что в тех регионах, где наблюдаются высокие темпы прироста заболеваемости, необходимо ограничить проведение различных мероприятий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках

15:00 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава ведомства Анна Попова.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник она напомнила о наступившем предновогоднем периоде, когда отмечается более интенсивное общение людей.
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"Мы готовим методические рекомендации. И я бы сегодня призвала всех и обратилась бы к гражданам нашей страны с тем, чтобы никто не забыл о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, о важности соблюдения требований масочного и дезинфекционного режимов и о необходимости соблюдать все требования и все правила", - заявила Попова.

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Она отметила, что в тех регионах, где наблюдаются высокие темпы прироста заболеваемости, необходимо ограничить проведение различных мероприятий.
"И там, где ситуация остается достаточно острой, она связана не всегда с высоким темпом прироста, но и с высокими уровнями ежедневной регистрации числа заболевших, такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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