Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать санитарные правила в поездках
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать санитарные правила в путешествиях, нельзя забывать о высоких рисках инфицирования во время поездок, заявила глава ведомства Анна Попова.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник она напомнила о наступившем предновогоднем периоде, когда отмечается более интенсивное общение людей.
"Мы готовим методические рекомендации. И я бы сегодня призвала всех и обратилась бы к гражданам нашей страны с тем, чтобы никто не забыл о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, о важности соблюдения требований масочного и дезинфекционного режимов и о необходимости соблюдать все требования и все правила", - заявила Попова.
Она отметила, что в тех регионах, где наблюдаются высокие темпы прироста заболеваемости, необходимо ограничить проведение различных мероприятий.
"И там, где ситуация остается достаточно острой, она связана не всегда с высоким темпом прироста, но и с высокими уровнями ежедневной регистрации числа заболевших, такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.