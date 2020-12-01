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Жители Подмосковья смогут отправить письма Деду Морозу в местных парках
Жители Подмосковья смогут отправить письма Деду Морозу в местных парках
Фонд "Путь детства" запустил акцию "Почта Деда Мороза" в Подмосковье. Почтовые ящики появились в 30 парках культуры и отдыха в регионе, сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:49
2020-12-01T20:49
2020-12-01T20:49
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дед мороз
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Фонд "Путь детства" запустил акцию "Почта Деда Мороза" в Подмосковье. Почтовые ящики появились в 30 парках культуры и отдыха в регионе, сообщил телеканал "360" со ссылкой пресс-службу областного министерства благоустройства.В ведомстве уточнили, что свое обращение к волшебнику можно отправить до 22 декабря. Все письма отвезут в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг сотрудники министерства.По информации пресс-службы, ящики размещены в парках Балашихи, Дубны, Реутова, Талдомского, Богородского, Воскресенского округов и других населенных пунктов Подмосковья.
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дед мороз, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Фонд "Путь детства" запустил акцию "Почта Деда Мороза" в Подмосковье. Почтовые ящики появились в 30 парках культуры и отдыха в регионе, сообщил телеканал "360"
со ссылкой пресс-службу областного министерства благоустройства.
"Каждый сможет написать письмо Дедушке Морозу", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что свое обращение к волшебнику можно отправить до 22 декабря. Все письма отвезут в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг сотрудники министерства.
По информации пресс-службы, ящики размещены в парках Балашихи, Дубны, Реутова, Талдомского, Богородского, Воскресенского округов и других населенных пунктов Подмосковья.