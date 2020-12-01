https://ria.ru/20201201/podmoskove-1587079140.html

В МЧС назвали самые "горящие" районы Подмосковья

В МЧС назвали самые "горящие" районы Подмосковья

Чаще всего пожары в Подмосковье с начала года происходили в городских округах Раменское, Воскресенский, Орехово-Зуевский; реже всего пожарные выезжали на... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:08

2020-12-01T05:08

2020-12-01T05:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пущино

дубна

раменское

лыткарино

дзержинский

электрогорск

бронницы

ивантеевка

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Чаще всего пожары в Подмосковье с начала года происходили в городских округах Раменское, Воскресенский, Орехово-Зуевский; реже всего пожарные выезжали на тушение возгораний в Лыткарино, Дубну и Ивантеевку, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.В ведомстве отметили, что это объясняется множеством причин: во-первых, площадью территории муниципального образования; во-вторых, наличием открытых территорий - земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора. Кроме того, на ситуацию влияет большое количество населенных пунктов, в том числе садовых товариществ."Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом. Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники", - добавили в главке.Кроме того, в ведомстве заметили, что в этих населенных пунктах с начала года зарегистрировано менее ста пожаров.

https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html

пущино

дубна

раменское

лыткарино

дзержинский

электрогорск

бронницы

ивантеевка

протвино

фрязино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пущино, дубна, раменское, лыткарино, дзержинский, электрогорск, бронницы, ивантеевка, протвино, фрязино, происшествия