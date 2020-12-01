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В МЧС назвали самые "горящие" районы Подмосковья
В МЧС назвали самые "горящие" районы Подмосковья
Чаще всего пожары в Подмосковье с начала года происходили в городских округах Раменское, Воскресенский, Орехово-Зуевский; реже всего пожарные выезжали на... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:08
2020-12-01T05:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пущино
дубна
раменское
лыткарино
дзержинский
электрогорск
бронницы
ивантеевка
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Чаще всего пожары в Подмосковье с начала года происходили в городских округах Раменское, Воскресенский, Орехово-Зуевский; реже всего пожарные выезжали на тушение возгораний в Лыткарино, Дубну и Ивантеевку, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.В ведомстве отметили, что это объясняется множеством причин: во-первых, площадью территории муниципального образования; во-вторых, наличием открытых территорий - земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора. Кроме того, на ситуацию влияет большое количество населенных пунктов, в том числе садовых товариществ."Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом. Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники", - добавили в главке.Кроме того, в ведомстве заметили, что в этих населенных пунктах с начала года зарегистрировано менее ста пожаров.
https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html
пущино
дубна
раменское
лыткарино
дзержинский
электрогорск
бронницы
ивантеевка
протвино
фрязино
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пущино, дубна, раменское, лыткарино, дзержинский, электрогорск, бронницы, ивантеевка, протвино, фрязино, происшествия

В МЧС назвали самые "горящие" районы Подмосковья

05:08 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Чаще всего пожары в Подмосковье с начала года происходили в городских округах Раменское, Воскресенский, Орехово-Зуевский; реже всего пожарные выезжали на тушение возгораний в Лыткарино, Дубну и Ивантеевку, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"Наибольшее число пожаров на территории Московской области с начала 2020 года произошло в Раменском, Воскресенском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Истринском, Серпуховском и Подольском городских округах", - рассказали в главке.
В ведомстве отметили, что это объясняется множеством причин: во-первых, площадью территории муниципального образования; во-вторых, наличием открытых территорий - земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора. Кроме того, на ситуацию влияет большое количество населенных пунктов, в том числе садовых товариществ.
"Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом. Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники", - добавили в главке.
Кроме того, в ведомстве заметили, что в этих населенных пунктах с начала года зарегистрировано менее ста пожаров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПущиноДубнаРаменскоеЛыткариноДзержинскийЭлектрогорскБронницыИвантеевкаПротвиноФрязиноПроисшествия
 
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