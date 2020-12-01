https://ria.ru/20201201/podkormka-1588604232.html

Хлеб несущий: власти рассказали, чем подкормить диких животных в Москве

Хлеб несущий: власти рассказали, чем подкормить диких животных в Москве

Хлеб, а также жареное, соленое, перченое и копченое лучше исключить из рациона диких животных при их подкормке зимой в лесопарках Москвы, угощать лучше всего... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:59

2020-12-01T14:59

2020-12-10T14:59

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хлеб, а также жареное, соленое, перченое и копченое лучше исключить из рациона диких животных при их подкормке зимой в лесопарках Москвы, угощать лучше всего орехами, ягодами, злаками и творогом, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.По её словам, белок и зайцев нельзя кормить солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, арахисом, фисташками. Белкам в качестве подкормки подойдут сухофрукты (сушёные яблоки), несолёные и нежареные семечки, жёлуди, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, лесной орех. Зайцы любят сено, овёс, лизунец, вымоченные в крепком рассоле высушенные ветки, кочерыжки, яблоки.Она добавила, что птиц в зимний период нужно кормить высококалорийными продуктами: семенами подсолнечника, чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами. Также можно класть в кормушку кусочки пресного сыра и творога. Злаки в кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек, шишки, орехи и желуди — любимое лакомство дятлов и соек, а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся снегири и свиристели. Зимующие в московских водоемах утки предпочитают зерна и крупы, а также нежирный творог или специальный комбикорм для птиц.

https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, мосприрода, москва, общество