Хлеб несущий: власти рассказали, чем подкормить диких животных в Москве
14:59 01.12.2020 (обновлено: 14:59 10.12.2020)
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хлеб, а также жареное, соленое, перченое и копченое лучше исключить из рациона диких животных при их подкормке зимой в лесопарках Москвы, угощать лучше всего орехами, ягодами, злаками и творогом, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.
"В природных парках Москвы водится немало млекопитающих. В первый месяц зимы на московских природных территориях могут повстречаться заяц-беляк и заяц-русак, лиса, ондатра, полёвка, бобр, белка, куница, ласка, горностай и другие. Чаще всего млекопитающие, тем более хищники, самостоятельно способны добыть себе пропитание на особо охраняемых природных территориях Москвы. Но когда снежный покров становится очень глубоким, добывать пищу становится сложнее. В такой ситуации помощь пригодится зайцам русакам и белякам. Традиционно москвичи подкармливают белок", - рассказала Струкова.
По её словам, белок и зайцев нельзя кормить солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, арахисом, фисташками. Белкам в качестве подкормки подойдут сухофрукты (сушёные яблоки), несолёные и нежареные семечки, жёлуди, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, лесной орех. Зайцы любят сено, овёс, лизунец, вымоченные в крепком рассоле высушенные ветки, кочерыжки, яблоки.
"Зимующие в городе птицы умеют добывать для себя природный корм - личинки насекомых, спрятавшихся в стволах и почках деревьев и кустов. Однако этой пищи пернатым не хватает, из-за чего до весны доживают не все. Подкармливая птиц, горожане одновременно заботятся о лесных и садовых насаждениях: чем больше птиц переживёт зиму, тем больше насекомых-вредителей они съедят весной и летом во время гнездования. На зиму в московских водоёмах остаются только кряквы, их можно начинать подкармливать, когда устанавливаются постоянные морозы ниже минус пяти градусов. К этому времени чомги, лысухи, чернети и другие перелётные водоплавающие и околоводные птицы уже улетят", - отметила собеседница агентства.
Она добавила, что птиц в зимний период нужно кормить высококалорийными продуктами: семенами подсолнечника, чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами. Также можно класть в кормушку кусочки пресного сыра и творога. Злаки в кормушке привлекут воробьев, щеглов и зеленушек, шишки, орехи и желуди — любимое лакомство дятлов и соек, а на засушенные ягоды рябины или боярышника слетятся снегири и свиристели. Зимующие в московских водоемах утки предпочитают зерна и крупы, а также нежирный творог или специальный комбикорм для птиц.
"Самое главное, чтобы все продукты были свежими и в сыром виде. Нужно полностью исключить жареное, соленое, перченое и копченое. Чаще всего горожане подкармливают птиц хлебом, но для пернатых вредны дрожжи и сахар, которые присутствуют в большинстве сортов хлебобулочных изделий. Кроме того, влага, содержащаяся в хлебе, при низких температурах замерзает. Допускается класть в кормушки только пшеничные сухари из несладкого белого хлеба, которые предварительно необходимо измельчить", - заключила Струкова.