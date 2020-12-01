https://ria.ru/20201201/podderzhka-1587107715.html

Правительство поддержит образовательные и медучреждения на фоне пандемии

Правительство поддержит образовательные и медучреждения на фоне пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

большой театр

курчатовский институт

михаил мишустин

мгу имени м. в. ломоносова

санкт-петербургский государственный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586917186_0:207:3266:2044_1400x0_80_0_0_703da5fff03420f00d109114791add5e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что финансирование позволит компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату работникам, покрыть затраты на коммунальные услуги, содержание имущества и расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований."Среди получателей субсидий – Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что COVID-19 повлиял на условия работы таких учреждений. Вопрос об их поддержке был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, большой театр, курчатовский институт, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, общество