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Правительство поддержит образовательные и медучреждения на фоне пандемии
Правительство поддержит образовательные и медучреждения на фоне пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:06
2020-12-01T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
большой театр
курчатовский институт
михаил мишустин
мгу имени м. в. ломоносова
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что финансирование позволит компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату работникам, покрыть затраты на коммунальные услуги, содержание имущества и расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований."Среди получателей субсидий – Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что COVID-19 повлиял на условия работы таких учреждений. Вопрос об их поддержке был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, большой театр, курчатовский институт, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, общество

Правительство поддержит образовательные и медучреждения на фоне пандемии

11:06 01.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских, научных и образовательных учреждений в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

"На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование позволит компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату работникам, покрыть затраты на коммунальные услуги, содержание имущества и расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
"Среди получателей субсидий – Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что COVID-19 повлиял на условия работы таких учреждений. Вопрос об их поддержке был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Большой театрКурчатовский институтМихаил МишустинМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
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