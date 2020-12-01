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В России заготовили 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы
В России заготовили 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы
В России заготовлено 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:07
2020-12-01T15:07
2020-12-01T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
вероника скворцова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России заготовлено 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Скворцова рассказала, что с апреля Федеральное медико-биологическое агентство начало заготовку антиковидной плазмы от переболевших новой коронавирусной инфекцией. Создан центр координации по заготовке и клиническому применению имунной плазмы, выпущены соответственные методологические рекомендации для региональных и федеральных медицинских учреждений, а также для учреждений службы крови"На данный момент по стране уже заготовлено 10,5 тысячи литров антиковидной плазмы", - сказала она.Скворцова добавила, что заготовка антиковидной плазмы продолжается и находится под контролем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580972998.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова