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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201201/pitanie-1587251681.html
Мордовия первой реализовала региональную программу школьного питания
Мордовия первой реализовала региональную программу школьного питания
Мордовия стала первым регионом в России, в котором реализована республиканская программа школьного питания, заявил врио главы региона Артем Здунов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:21
2020-12-01T22:21
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Мордовия стала первым регионом в России, в котором реализована республиканская программа школьного питания, заявил врио главы региона Артем Здунов.Вторая всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит Министерство просвещения России, открылась в Саранске во вторник, 1 декабря. На мероприятие, которое проходит в дистанционно-очном формате, заявились более 1,5 тысячи участников из всех регионов страны."Врио главы Мордовии Артём Здунов отметил, что республика в очередной раз выступила пилотным проектом, на этот раз в части организации питания для школьников. С 2009 года Мордовия активно участвовала в федеральном эксперименте, этим проектом было охвачено 50% школ и более 80% школьников. Затем была реализована республиканская целевая программа "Школьное питание", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.Врио главы республики отметил, что во всех школах Мордовии есть пищеблоки и обеденные залы, последовательно внедряется система безналичной оплаты, что важно во время пандемии. "Организация школьного питания переведена на аутсорсинг, в малокомплектных сельских школах питание организуется через систему муниципальных торгов, используется продукция с пришкольных участков. Мордовия – первый регион, в котором была реализована республиканская программа школьного питания. Это мощная экономическая программа, в которую включены местные производители", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Он отметил, что сделать это республике было не так сложно, потому что Мордовия - один из лидеров в стране по производству сельхозпродукции. В настоящее время 82% потребности в пищевой продукции для школьного питания обеспечивается республиканскими предприятиями. На столы школьников гарантированно поступают свежие и натуральные продукты."В этом году горячее питание в школах Мордовии получают свыше 96% школьников, это более 70 тысяч детей. Бесплатно питаются все дети с ограниченными возможностями здоровья, действуют меры социальной поддержки для ребят из малоимущих семей. В продолжение была разработана и реализуется республиканская программа "Школьное питание" на ближайшие 5 лет (в рамках госпрограммы "Развитие образования в Республике Мордовия"). Со 2 сентября все учащиеся начальных классов в Мордовии питаются в школе бесплатно – это более 30 тысяч детей.Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко, подводя итоги работы конференции, отметил опыт Мордовии в организации работы с местными производителями. "Важно выстроить такую систему, чтобы местные предприятия имели возможность поставлять свой качественный продукт в школьные столовые, а школьное питание, в конечном итоге, должно стать брендом качества, к этому мы стремимся", - сказал он.Врио главы Мордовии добавил, что взаимодействие с местными производителями в этом направлении продолжится. "Речь идет, в первую очередь, о качественном и здоровом питании. Это очень важно, ведь основную часть дня дети проводят в школе. Поэтому будем продолжать эту работу", - подчеркнул Здунов.
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россия, артем здунов, республика мордовия, саранск, общество

Мордовия первой реализовала региональную программу школьного питания

22:21 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Мордовия стала первым регионом в России, в котором реализована республиканская программа школьного питания, заявил врио главы региона Артем Здунов.
Вторая всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит Министерство просвещения России, открылась в Саранске во вторник, 1 декабря. На мероприятие, которое проходит в дистанционно-очном формате, заявились более 1,5 тысячи участников из всех регионов страны.
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"Врио главы Мордовии Артём Здунов отметил, что республика в очередной раз выступила пилотным проектом, на этот раз в части организации питания для школьников. С 2009 года Мордовия активно участвовала в федеральном эксперименте, этим проектом было охвачено 50% школ и более 80% школьников. Затем была реализована республиканская целевая программа "Школьное питание", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Врио главы республики отметил, что во всех школах Мордовии есть пищеблоки и обеденные залы, последовательно внедряется система безналичной оплаты, что важно во время пандемии. "Организация школьного питания переведена на аутсорсинг, в малокомплектных сельских школах питание организуется через систему муниципальных торгов, используется продукция с пришкольных участков. Мордовия – первый регион, в котором была реализована республиканская программа школьного питания. Это мощная экономическая программа, в которую включены местные производители", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он отметил, что сделать это республике было не так сложно, потому что Мордовия - один из лидеров в стране по производству сельхозпродукции. В настоящее время 82% потребности в пищевой продукции для школьного питания обеспечивается республиканскими предприятиями. На столы школьников гарантированно поступают свежие и натуральные продукты.
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"В этом году горячее питание в школах Мордовии получают свыше 96% школьников, это более 70 тысяч детей. Бесплатно питаются все дети с ограниченными возможностями здоровья, действуют меры социальной поддержки для ребят из малоимущих семей. В продолжение была разработана и реализуется республиканская программа "Школьное питание" на ближайшие 5 лет (в рамках госпрограммы "Развитие образования в Республике Мордовия"). Со 2 сентября все учащиеся начальных классов в Мордовии питаются в школе бесплатно – это более 30 тысяч детей.
Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко, подводя итоги работы конференции, отметил опыт Мордовии в организации работы с местными производителями. "Важно выстроить такую систему, чтобы местные предприятия имели возможность поставлять свой качественный продукт в школьные столовые, а школьное питание, в конечном итоге, должно стать брендом качества, к этому мы стремимся", - сказал он.
Врио главы Мордовии добавил, что взаимодействие с местными производителями в этом направлении продолжится. "Речь идет, в первую очередь, о качественном и здоровом питании. Это очень важно, ведь основную часть дня дети проводят в школе. Поэтому будем продолжать эту работу", - подчеркнул Здунов.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияСаранскОбщество
 
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