https://ria.ru/20201201/pitanie-1587156974.html

На горячее питание в младших классах выделили более 200 миллиардов рублей

На горячее питание в младших классах выделили более 200 миллиардов рублей

Более 200 миллиардов рублей выделены в ближайшие годы на организацию горячего питания для школьников младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:23

2020-12-01T14:23

2020-12-01T14:23

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Более 200 миллиардов рублей выделены в ближайшие годы на организацию горячего питания для школьников младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."У нас в общей сложности на реализацию проекта в федеральном бюджете выделено на 2020-2023 годы 205 миллиардов рублей, это на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников младших классов", - сказал Кравцов на всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.

https://sn.ria.ru/20200902/pitanie-1576646915.html

россия

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2020

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество