https://ria.ru/20201201/peshekhody-1587184811.html

СМИ: в Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне

СМИ: в Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне

Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, есть погибший, несколько человек пострадали, сообщил во вторник телеканал SWR со... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:19

2020-12-01T16:19

2020-12-01T16:26

трир

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек- РИА Новости. Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, есть погибший, несколько человек пострадали, сообщил во вторник телеканал SWR со ссылкой на очевидцев.Полиция сообщила, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.

трир

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трир, германия, в мире