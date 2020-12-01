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СМИ: в Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне
СМИ: в Германии автомобиль сбил людей в пешеходной зоне
Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, есть погибший, несколько человек пострадали, сообщил во вторник телеканал SWR со... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:19
2020-12-01T16:19
2020-12-01T16:26
трир
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 дек- РИА Новости. Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, есть погибший, несколько человек пострадали, сообщил во вторник телеканал SWR со ссылкой на очевидцев.Полиция сообщила, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.
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РИА Новости
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трир, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 дек- РИА Новости. Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого города Трир, есть погибший, несколько человек пострадали, сообщил во вторник телеканал SWR со ссылкой на очевидцев.
Полиция сообщила, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.