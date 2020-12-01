В память об Антоновой могут установить мемориальную доску, заявили в МГД

"Я думаю, что Антонова внесла огромный вклад в нашу отечественную, советскую, российскую культуру. И вне всякого сомнения, предложение (об увековечивании памяти - ред.) возникнет, Дума, конечно, поддержит. Другое дело - надо понимать, где установить: на доме, в котором она жила, или это должно быть связано с местом ее работы. Но здесь надо учитывать, что на памятники культурного наследия не ставятся памятные доски. Надо понимать, где это правильно поставить. Когда будет внесено предложение, мы обязательно это все обсудим", - рассказал Герасимов.