В память об Антоновой могут установить мемориальную доску, заявили в МГД
11:03 01.12.2020 (обновлено: 12:59 01.12.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Память президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой могут увековечить в Москве, когда в Мосгордуму поступят соответствующие предложения, сообщил РИА Новости председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
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"Я думаю, что Антонова внесла огромный вклад в нашу отечественную, советскую, российскую культуру. И вне всякого сомнения, предложение (об увековечивании памяти - ред.) возникнет, Дума, конечно, поддержит. Другое дело - надо понимать, где установить: на доме, в котором она жила, или это должно быть связано с местом ее работы. Но здесь надо учитывать, что на памятники культурного наследия не ставятся памятные доски. Надо понимать, где это правильно поставить. Когда будет внесено предложение, мы обязательно это все обсудим", - рассказал Герасимов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму предложение присвоить звание почетного гражданина Москвы Антоновой и артисту Василию Лановому.
"Это принимает решение Дума, надо оценивать все необходимые компоненты. В принципе, с моей точки зрения, она достойна этого", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос, могут ли Антоновой посмертно присвоить звание почетного гражданина Москвы.