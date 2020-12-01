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В Кремле рассказали о повестке Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Кремле рассказали о повестке Совета коллективной безопасности ОДКБ
Взаимодействие союзников и повышение эффективности организации планируется обсудить на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря, которая пройдет... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:05
2020-12-01T12:05
2020-12-01T12:08
владимир путин
в мире
одкб
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взаимодействие союзников и повышение эффективности организации планируется обсудить на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря, которая пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля."Второго декабря под председательством президента РФ Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме видеоконференции). Планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ключевые решения сессии будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.
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владимир путин, в мире, одкб, безопасность