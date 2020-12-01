https://ria.ru/20201201/nozh-1587168728.html

Источник сообщил о состоянии мальчика, которого одноклассник ранил ножом

Источник сообщил о состоянии мальчика, которого одноклассник ранил ножом

Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:05

2020-12-01T15:05

2020-12-01T15:05

южно-сахалинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f81909df4434694bb97a5efd7843a51b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.

https://ria.ru/20201201/nozh-1587155068.html

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия