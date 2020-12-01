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Источник сообщил о состоянии мальчика, которого одноклассник ранил ножом
Источник сообщил о состоянии мальчика, которого одноклассник ранил ножом
Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:05
2020-12-01T15:05
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
https://ria.ru/20201201/nozh-1587155068.html
южно-сахалинск
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южно-сахалинск, происшествия

Источник сообщил о состоянии мальчика, которого одноклассник ранил ножом

15:05 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Мальчик вышел из состояния комы, его перевели в хирургическое отделение. Дышит сам. Появился аппетит", - сообщил собеседник агентства.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 14:18
В Москве ударивший ножом водителя скорой таксист получил условный срок
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
 
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