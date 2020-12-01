https://ria.ru/20201201/neftegazokhimiya-1587190439.html
Путин отметил хорошие результаты в сфере нефтегазохимии в России
Путин отметил хорошие результаты в сфере нефтегазохимии в России
Нефтегазохимия в РФ демонстрирует хорошие результаты, число проектов в этой сфере будет расти, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:38
2020-12-01T16:38
2020-12-01T18:11
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_0:38:3072:1766_1400x0_80_0_0_d1512a7e7a5c94fd6f23b84166ecacc1.jpg
ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Нефтегазохимия в РФ демонстрирует хорошие результаты, число проектов в этой сфере будет расти, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли."Рассчитываю, что число таких перспективных проектов будет только расти. В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие уверенные результаты, запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта", - сказал он.
https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cf52cd056b84d1648945e2816b1127f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика