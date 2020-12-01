https://ria.ru/20201201/neftegazokhimiya-1587190439.html

Путин отметил хорошие результаты в сфере нефтегазохимии в России

Путин отметил хорошие результаты в сфере нефтегазохимии в России

Нефтегазохимия в РФ демонстрирует хорошие результаты, число проектов в этой сфере будет расти, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:38

2020-12-01T16:38

2020-12-01T18:11

владимир путин

экономика

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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Нефтегазохимия в РФ демонстрирует хорошие результаты, число проектов в этой сфере будет расти, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли."Рассчитываю, что число таких перспективных проектов будет только расти. В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие уверенные результаты, запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта", - сказал он.

https://ria.ru/20201201/neft-1587187996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика