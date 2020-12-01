https://ria.ru/20201201/nadbavka-1587148385.html

"Коммунисты России" попросили надбавки продавцам и таксистам из-за COVID

"Коммунисты России" попросили надбавки продавцам и таксистам из-за COVID

Партия "Коммунисты России" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:53

2020-12-01T13:53

2020-12-01T13:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим сурайкин

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, добавив, что такая мера позволит снизить социальную напряженность.По его словам, профессия таксиста является самой массовой в России на протяжении уже 15 лет - 7% россиян (пять миллионов человек) занимаются перевозкой пассажиров, это ежедневный многочасовой контакт с людьми, а доля кассиров и продавцов на рынке труда составляет 6,8%, это более чем насыщенный контакт с покупателями - десятками миллионов людей ежедневно."В условиях пандемии коронавируса именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения. При этом важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли. Фактически они стоят на страже продовольственной и транспортной безопасности страны. Именно поэтому партия "Коммунисты России" призывает руководство страны принять действенные меры финансовой поддержки для всех без исключения представителей указанных профессий", - подчеркнул Сурайкин.По его мнению, решение о такого рода стимулирующих выплатах точечного характера позволит снизить социальную напряженность и частично компенсировать работу в условиях повышенного риска заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/zozh-1582286054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим сурайкин, коммунисты россии, общество