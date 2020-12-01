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"Коммунисты России" попросили надбавки продавцам и таксистам из-за COVID
"Коммунисты России" попросили надбавки продавцам и таксистам из-за COVID
Партия "Коммунисты России" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:53
2020-12-01T13:53
2020-12-01T13:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим сурайкин
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, добавив, что такая мера позволит снизить социальную напряженность.По его словам, профессия таксиста является самой массовой в России на протяжении уже 15 лет - 7% россиян (пять миллионов человек) занимаются перевозкой пассажиров, это ежедневный многочасовой контакт с людьми, а доля кассиров и продавцов на рынке труда составляет 6,8%, это более чем насыщенный контакт с покупателями - десятками миллионов людей ежедневно."В условиях пандемии коронавируса именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения. При этом важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли. Фактически они стоят на страже продовольственной и транспортной безопасности страны. Именно поэтому партия "Коммунисты России" призывает руководство страны принять действенные меры финансовой поддержки для всех без исключения представителей указанных профессий", - подчеркнул Сурайкин.По его мнению, решение о такого рода стимулирующих выплатах точечного характера позволит снизить социальную напряженность и частично компенсировать работу в условиях повышенного риска заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим сурайкин, коммунисты россии, общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" обратилась к правительству с просьбой ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин
, добавив, что такая мера позволит снизить социальную напряженность.
"Партия "Коммунисты России" требует от правительства РФ ввести стимулирующие надбавки водителям такси, кассирам и продавцам в размере 20 тысяч рублей. Соответствующее предложение направлено главе российского правительства (Михаилу) Мишустину", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, профессия таксиста является самой массовой в России на протяжении уже 15 лет - 7% россиян (пять миллионов человек) занимаются перевозкой пассажиров, это ежедневный многочасовой контакт с людьми, а доля кассиров и продавцов на рынке труда составляет 6,8%, это более чем насыщенный контакт с покупателями - десятками миллионов людей ежедневно.
"В условиях пандемии коронавируса именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения. При этом важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли. Фактически они стоят на страже продовольственной и транспортной безопасности страны. Именно поэтому партия "Коммунисты России" призывает руководство страны принять действенные меры финансовой поддержки для всех без исключения представителей указанных профессий", - подчеркнул Сурайкин.
По его мнению, решение о такого рода стимулирующих выплатах точечного характера позволит снизить социальную напряженность и частично компенсировать работу в условиях повышенного риска заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф