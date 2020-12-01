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https://ria.ru/20201201/muzyka-1587051649.html
В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году
В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году
Музыку для расслабления, рэп и поп-музыку больше всего слушали в России в течение года. Это следует из данных, опубликованных аудиостриминговым сервисом... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:56
2020-12-01T11:56
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
spotify
дуа липа
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юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Музыку для расслабления, рэп и поп-музыку больше всего слушали в России в течение года. Это следует из данных, опубликованных аудиостриминговым сервисом Spotify.Речь идет про трэки Моргенштерна, Скриптонита, ЛСП. В "топ-5 настроений, под которую россияне искали музыку", вошли расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное.Что касается исполнительниц, то среди самых популярных оказалось больше российских звезд, чем иностранных. Из музыки на русском языке чаще всего слушали подростковый поп певицы Доры, инди-рок от Алены Швец и хиты Zivert. Из зарубежных певиц — Билли Айлиш и Ариану Гранде.Интересно, что среди самых популярных в России групп лидирует корейский бой-бенд BTS. Как отмечают в пресс-службе сервиса, англоязычный сингл коллектива "Dynamite" за первые сутки в мире прослушали 12,6 миллиона раз.Также в категорию вошли: женская K-pop группа "Blackpink", рокеры "Король и Шут", российский хип-хоп дуэт Miyagi &amp; Andy Panda.А одними из самых популярных трэков в России стали "Dynamite" BTS и "Bliding Lights" рэпера The Weekend.Для сравнения, в мире этот же трек The Weekend занял первое место среди самых прослушиваемых. Также в "пятерку" вошли "Dance Monkey" певицы Tones and I, "Don’t Start Now" Дуа Липы, и ремикс казахстанского продюсера Imanbek на трек "Roses".
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моргенштерн (алишер моргенштерн), spotify, дуа липа, билли айлиш, юлия зиверт (zivert), музыка, новости культуры, знаменитости, ариана гранде, король и шут

В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году

11:56 01.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Музыку для расслабления, рэп и поп-музыку больше всего слушали в России в течение года. Это следует из данных, опубликованных аудиостриминговым сервисом Spotify.

"Чаще всего российские пользователи сервиса слушали музыку и плейлисты, которые помогали им расслабиться и настроиться на спокойный лад, — отметили в пресс-службе Spotify в России. — Трендом года стал русский рэп: в рейтинге лучших исполнителей лидерство захватили рэперы из России, Казахстана и Беларуси"

Речь идет про трэки Моргенштерна, Скриптонита, ЛСП. В "топ-5 настроений, под которую россияне искали музыку", вошли расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное.
Что касается исполнительниц, то среди самых популярных оказалось больше российских звезд, чем иностранных. Из музыки на русском языке чаще всего слушали подростковый поп певицы Доры, инди-рок от Алены Швец и хиты Zivert. Из зарубежных певиц — Билли Айлиш и Ариану Гранде.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте "Песня года — 2019" в Москве

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте Песня года — 2019
1 из 3

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте "Песня года — 2019" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AP Photo / Invision / Richard Shotwell

Певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
2 из 3

Певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде
3 из 3
Певица Ариана Гранде
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
1 из 3

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте "Песня года — 2019" в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
3 из 3
Певица Ариана Гранде
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Интересно, что среди самых популярных в России групп лидирует корейский бой-бенд BTS. Как отмечают в пресс-службе сервиса, англоязычный сингл коллектива "Dynamite" за первые сутки в мире прослушали 12,6 миллиона раз.
Также в категорию вошли: женская K-pop группа "Blackpink", рокеры "Король и Шут", российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda.
© AP Photo / Chris Pizzello

Южнокорейская K-pop группа BTS

Южнокорейская k-pop группа BTS
1 из 3

Южнокорейская K-pop группа BTS

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision for Universal Music Group/Jordan StraussУчастницы группы Blackpink
Участницы группы Blackpink
2 из 3
Участницы группы Blackpink
© AP Photo / Invision for Universal Music Group/Jordan Strauss
© РИА Новости / Илья ГригорьевКонцерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
Концерт панк-группы Король и Шут в петербургском СК Юбилейный 1 декабря 2013 года
3 из 3
Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
© РИА Новости / Илья Григорьев
1 из 3

Южнокорейская K-pop группа BTS

© AP Photo / Chris Pizzello
2 из 3
Участницы группы Blackpink
© AP Photo / Invision for Universal Music Group/Jordan Strauss
3 из 3
Концерт панк-группы "Король и Шут" в петербургском СК "Юбилейный" 1 декабря 2013 года
© РИА Новости / Илья Григорьев
А одними из самых популярных трэков в России стали "Dynamite" BTS и "Bliding Lights" рэпера The Weekend.
Для сравнения, в мире этот же трек The Weekend занял первое место среди самых прослушиваемых. Также в "пятерку" вошли "Dance Monkey" певицы Tones and I, "Don’t Start Now" Дуа Липы, и ремикс казахстанского продюсера Imanbek на трек "Roses".
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КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)SpotifyДуа ЛипаБилли АйлишЮлия Зиверт (Zivert)МузыкаНовости культурыЗнаменитостиАриана ГрандеКороль и Шут
 
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