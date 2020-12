В Spotify рассказали, что слушали россияне в этом году

https://ria.ru/20201201/muzyka-1587051649.html

Музыку для расслабления, рэп и поп-музыку больше всего слушали в России в течение года. Это следует из данных, опубликованных аудиостриминговым сервисом... РИА Новости, 01.12.2020

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Музыку для расслабления, рэп и поп-музыку больше всего слушали в России в течение года. Это следует из данных, опубликованных аудиостриминговым сервисом Spotify.Речь идет про трэки Моргенштерна, Скриптонита, ЛСП. В "топ-5 настроений, под которую россияне искали музыку", вошли расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное.Что касается исполнительниц, то среди самых популярных оказалось больше российских звезд, чем иностранных. Из музыки на русском языке чаще всего слушали подростковый поп певицы Доры, инди-рок от Алены Швец и хиты Zivert. Из зарубежных певиц — Билли Айлиш и Ариану Гранде.Интересно, что среди самых популярных в России групп лидирует корейский бой-бенд BTS. Как отмечают в пресс-службе сервиса, англоязычный сингл коллектива "Dynamite" за первые сутки в мире прослушали 12,6 миллиона раз.Также в категорию вошли: женская K-pop группа "Blackpink", рокеры "Король и Шут", российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda.А одними из самых популярных трэков в России стали "Dynamite" BTS и "Bliding Lights" рэпера The Weekend.Для сравнения, в мире этот же трек The Weekend занял первое место среди самых прослушиваемых. Также в "пятерку" вошли "Dance Monkey" певицы Tones and I, "Don’t Start Now" Дуа Липы, и ремикс казахстанского продюсера Imanbek на трек "Roses".

