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"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках
"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках
Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:30
2020-12-10T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не рекомендуется делать это с рук, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова."В холодное время мы можем помочь обитателям московских природных территорий с пропитанием. Но важно делать это правильно, чтобы помощь не обернулась во вред. Первое важное правило: подкармливать животных можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", - рассказала Струкова.По её словам, до морозов можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных ещё рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, животные ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека."Не стоит забывать: кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери и могут укусить, а они являются переносчиками болезней", - подчеркнула собеседница агентства.
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мосприрода, москва

"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках

14:30 01.12.2020 (обновлено: 15:07 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНациональный парк "Куршская коса"
Национальный парк Куршская коса - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не рекомендуется делать это с рук, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.
"В холодное время мы можем помочь обитателям московских природных территорий с пропитанием. Но важно делать это правильно, чтобы помощь не обернулась во вред. Первое важное правило: подкармливать животных можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", - рассказала Струкова.
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По её словам, до морозов можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных ещё рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, животные ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.
"Не стоит забывать: кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери и могут укусить, а они являются переносчиками болезней", - подчеркнула собеседница агентства.
 
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