https://ria.ru/20201201/mospriroda-1588605587.html
"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках
"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках
Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:30
2020-12-01T14:30
2020-12-10T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/136283/87/1362838764_0:336:2450:1714_1920x0_80_0_0_f0b0fb4ed6f95a70f7e050cf3d0c79e2.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не рекомендуется делать это с рук, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова."В холодное время мы можем помочь обитателям московских природных территорий с пропитанием. Но важно делать это правильно, чтобы помощь не обернулась во вред. Первое важное правило: подкармливать животных можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", - рассказала Струкова.По её словам, до морозов можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных ещё рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, животные ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека."Не стоит забывать: кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери и могут укусить, а они являются переносчиками болезней", - подчеркнула собеседница агентства.
https://ria.ru/20201130/prud-1587032967.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/136283/87/1362838764_0:106:2450:1944_1920x0_80_0_0_ce27413442ea88605c17f2e1505aa799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не рекомендуется делать это с рук, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды
" Вера Струкова.
"В холодное время мы можем помочь обитателям московских природных территорий с пропитанием. Но важно делать это правильно, чтобы помощь не обернулась во вред. Первое важное правило: подкармливать животных можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", - рассказала Струкова.
По её словам, до морозов можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных ещё рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, животные ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.
"Не стоит забывать: кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери и могут укусить, а они являются переносчиками болезней", - подчеркнула собеседница агентства.