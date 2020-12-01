https://ria.ru/20201201/mospriroda-1588605587.html

"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках

"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках

Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:30

2020-12-01T14:30

2020-12-10T15:07

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мосприрода

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кормить диких животных в лесопарках Москвы необходимо только при отрицательных температурах и при устойчивом снежном покрове, при этом категорически не рекомендуется делать это с рук, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова."В холодное время мы можем помочь обитателям московских природных территорий с пропитанием. Но важно делать это правильно, чтобы помощь не обернулась во вред. Первое важное правило: подкармливать животных можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове", - рассказала Струкова.По её словам, до морозов можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных ещё рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, животные ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека."Не стоит забывать: кормить животных с рук категорически не рекомендуется, ведь это дикие звери и могут укусить, а они являются переносчиками болезней", - подчеркнула собеседница агентства.

https://ria.ru/20201130/prud-1587032967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва