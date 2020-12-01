https://ria.ru/20201201/moskva-i-pekin-1587214087.html

Онлайн-конференция об экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина

Онлайн-конференция об экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина

3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества".

2020-12-01T18:13

2020-12-01T18:13

2020-12-01T18:13

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1587214087.jpg?1606835639

Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья КУЗЬМИН;- директор ГБУ ”МосТрансПроект” Александр ПОЛЯКОВ;- генеральный директор Фонда ”Московский инновационный кластер” Анатолий ВАЛЕТОВ;- дирижёр, заслуженный артист России, концертмейстер оркестра Большого театра России Михаил ЦИНМАН.16 мая 1995 года Правительство Москвы и Народное правительство Пекина подписали историческое соглашение об установлении партнёрских отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной и системной кооперации двух столиц. За последние 25 лет на регулярной основе проводились межведомственные встречи, культурно-гуманитарные мероприятия, Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины установления партнерства, будет подписана новая программа сотрудничества на 2021-2023 годы. 8 декабря на площадке Фонда ”Московский инновационный кластер” состоится онлайн-форум, в котором примут участие представители столичных ведомств, научных парков и бизнеса. Как осуществляется взаимодействие двух мегаполисов в период пандемии? Как Москва и Пекин будут помогать друг другу в постпандемийный период? По каким стратегическим направлениям будет продолжаться тесное взаимодействие? Какие мероприятия будут проводиться по развитию кооперации в сфере научно-технического и инновационного сотрудничества? Чему Москва и Пекин смогут научиться друг у друга в области улучшения транспортной инфраструктуры? Что может поспособствовать интенсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух столиц?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы