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Онлайн-конференция об экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина
Онлайн-конференция об экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина
3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества".
2020-12-01T18:13
2020-12-01T18:13
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья КУЗЬМИН;- директор ГБУ ”МосТрансПроект” Александр ПОЛЯКОВ;- генеральный директор Фонда ”Московский инновационный кластер” Анатолий ВАЛЕТОВ;- дирижёр, заслуженный артист России, концертмейстер оркестра Большого театра России Михаил ЦИНМАН.16 мая 1995 года Правительство Москвы и Народное правительство Пекина подписали историческое соглашение об установлении партнёрских отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной и системной кооперации двух столиц. За последние 25 лет на регулярной основе проводились межведомственные встречи, культурно-гуманитарные мероприятия, Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины установления партнерства, будет подписана новая программа сотрудничества на 2021-2023 годы.&nbsp;8 декабря&nbsp;на площадке Фонда ”Московский инновационный кластер” состоится онлайн-форум, в котором примут участие представители столичных ведомств, научных парков и бизнеса.&nbsp;Как осуществляется взаимодействие двух мегаполисов в период пандемии? Как Москва и Пекин будут помогать друг другу в постпандемийный период? По каким стратегическим направлениям будет продолжаться тесное взаимодействие? Какие мероприятия будут проводиться по развитию кооперации в сфере научно-технического и инновационного сотрудничества? Чему Москва и Пекин смогут научиться друг у друга в области улучшения транспортной инфраструктуры? Что может поспособствовать интенсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух столиц?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина

18:13 01.12.2020
 
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3 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Москва и Пекин: 25 лет сотрудничества".
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Участники:
- заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья КУЗЬМИН;
- директор ГБУ ”МосТрансПроект” Александр ПОЛЯКОВ;
- генеральный директор Фонда ”Московский инновационный кластер” Анатолий ВАЛЕТОВ;
- дирижёр, заслуженный артист России, концертмейстер оркестра Большого театра России Михаил ЦИНМАН.

16 мая 1995 года Правительство Москвы и Народное правительство Пекина подписали историческое соглашение об установлении партнёрских отношений. Документ стал прочным фундаментом в формировании комплексной и системной кооперации двух столиц. За последние 25 лет на регулярной основе проводились межведомственные встречи, культурно-гуманитарные мероприятия, Дни Москвы в Пекине и ответные Дни Пекина в Москве.
В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины установления партнерства, будет подписана новая программа сотрудничества на 2021-2023 годы. 8 декабря на площадке Фонда ”Московский инновационный кластер” состоится онлайн-форум, в котором примут участие представители столичных ведомств, научных парков и бизнеса. 

Как осуществляется взаимодействие двух мегаполисов в период пандемии? Как Москва и Пекин будут помогать друг другу в постпандемийный период? По каким стратегическим направлениям будет продолжаться тесное взаимодействие? Какие мероприятия будут проводиться по развитию кооперации в сфере научно-технического и инновационного сотрудничества? Чему Москва и Пекин смогут научиться друг у друга в области улучшения транспортной инфраструктуры? Что может поспособствовать интенсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух столиц?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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