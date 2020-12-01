https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587116877.html

ЦБ предсказал, что будет на пике популярности у мошенников через два года

ЦБ предсказал, что будет на пике популярности у мошенников через два года

Быстрый вывод финансовых продуктов и сервисов на рынок в рамках экосистем без учета информационной безопасности привлекает мошенников к поиску уязвимостей и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:49

2020-12-01T11:49

2020-12-01T11:49

артем сычев

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Быстрый вывод финансовых продуктов и сервисов на рынок в рамках экосистем без учета информационной безопасности привлекает мошенников к поиску уязвимостей и может привести к всплеску хищений средств у клиентов, если вовремя не принять меры, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев."У нас впереди идет эпоха OpenAPI, у нас идет впереди эпоха экосистем, и это та проблема с точки зрения информационной безопасности, которую пока сейчас никто решать не собирался. Нам придется ее решать", - заключил Сычев.По его словам, поспешность выведения на рынок финансовых продуктов, сервисов без учета требований безопасности и без учета самых элементарных мер, которые должны соблюдаться в части программирования, приводят к тому, что злоумышленники очень быстро находят уязвимости.

https://ria.ru/20201130/moshenniki-1586903524.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем сычев, экономика