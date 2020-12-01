https://ria.ru/20201201/mordoviya-1587193413.html

Мордовия продемонстрировала организацию школьного питания регионам России

Мордовия продемонстрировала организацию школьного питания регионам России

Мордовия представила свой опыт по организации школьного питания представителям разных регионов России, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:48

2020-12-01T16:48

2020-12-01T16:48

республика мордовия

артем здунов

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Мордовия представила свой опыт по организации школьного питания представителям разных регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.Вторая Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит министерство просвещения России, проходит в Саранске во вторник, 1 декабря.Отмечается, что столовая рассчитана на 500 мест, но сейчас здесь размещают меньше детей - из-за эпидемиологической ситуации их рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Также гости осмотрели медицинский блок, бассейн, учебные классы и школьные мастерские.

https://ria.ru/20201201/stolovaya-1587161006.html

саранск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, саранск