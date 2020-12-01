https://ria.ru/20201201/mordoviya-1587193413.html
Мордовия продемонстрировала организацию школьного питания регионам России
Мордовия продемонстрировала организацию школьного питания регионам России
Мордовия представила свой опыт по организации школьного питания представителям разных регионов России, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:48
2020-12-01T16:48
2020-12-01T16:48
республика мордовия
артем здунов
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Мордовия представила свой опыт по организации школьного питания представителям разных регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.Вторая Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит министерство просвещения России, проходит в Саранске во вторник, 1 декабря.Отмечается, что столовая рассчитана на 500 мест, но сейчас здесь размещают меньше детей - из-за эпидемиологической ситуации их рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Также гости осмотрели медицинский блок, бассейн, учебные классы и школьные мастерские.
https://ria.ru/20201201/stolovaya-1587161006.html
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артем здунов, саранск
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Мордовия представила свой опыт по организации школьного питания представителям разных регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.
Вторая Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которую проводит министерство просвещения России, проходит в Саранске
во вторник, 1 декабря.
"На мероприятие, которое проходит в дистанционно-очном формате, заявились более 1,5 тысячи участников из всех регионов страны. В рамках конференции первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и врио главы Мордовии Артём Здунов
оценили систему организации питания в Центре образования "Тавла" в Саранске. Они посетили столовую, где в это время обедали ученики третьих классов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столовая рассчитана на 500 мест, но сейчас здесь размещают меньше детей - из-за эпидемиологической ситуации их рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Также гости осмотрели медицинский блок, бассейн, учебные классы и школьные мастерские.