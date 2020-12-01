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Новости Подмосковья
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Глава Подмосковья вручил награды многодетным семьям
Глава Подмосковья вручил награды многодетным семьям
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:54
2020-12-01T20:54
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании детей, сообщает пресс-служба облправительства.В частности, 18 семей получили областную награду – знак "Материнская слава". На встрече с многодетными семьями Воробьев поздравил женщин с Днем матери, который отмечался 29 ноября. "Это становится доброй традицией – мы пригласили тех, кто воспитывает много детей. Семейные ценности здесь прививаются с малых лет. Это очень важно для того, чтобы быть успешным, добрым, заботливым человеком. Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. Очень гордимся тем, что каждый год у нас на 10 тысяч таких семей становится больше. В прошлом году было 74 тысячи, в этом уже 85 тысяч, и год еще не закончился", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20201201/podmoskove-1587241343.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья вручил награды многодетным семьям

20:54 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании детей, сообщает пресс-служба облправительства.
В частности, 18 семей получили областную награду – знак "Материнская слава".
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На встрече с многодетными семьями Воробьев поздравил женщин с Днем матери, который отмечался 29 ноября. "Это становится доброй традицией – мы пригласили тех, кто воспитывает много детей. Семейные ценности здесь прививаются с малых лет. Это очень важно для того, чтобы быть успешным, добрым, заботливым человеком. Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. Очень гордимся тем, что каждый год у нас на 10 тысяч таких семей становится больше. В прошлом году было 74 тысячи, в этом уже 85 тысяч, и год еще не закончился", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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