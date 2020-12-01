https://ria.ru/20201201/mnogodetnye-1587241950.html

Глава Подмосковья вручил награды многодетным семьям

Глава Подмосковья вручил награды многодетным семьям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:54

2020-12-01T20:54

2020-12-01T20:54

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании детей, сообщает пресс-служба облправительства.В частности, 18 семей получили областную награду – знак "Материнская слава". На встрече с многодетными семьями Воробьев поздравил женщин с Днем матери, который отмечался 29 ноября. "Это становится доброй традицией – мы пригласили тех, кто воспитывает много детей. Семейные ценности здесь прививаются с малых лет. Это очень важно для того, чтобы быть успешным, добрым, заботливым человеком. Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. Очень гордимся тем, что каждый год у нас на 10 тысяч таких семей становится больше. В прошлом году было 74 тысячи, в этом уже 85 тысяч, и год еще не закончился", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20201201/podmoskove-1587241343.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)