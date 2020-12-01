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https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587191300.html
Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах
Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах
"Вбрасывания" со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду в публичное пространство темы присутствия российских миротворцев в Приднестровье не... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:42
2020-12-01T16:42
майя санду
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Вбрасывания" со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду в публичное пространство темы присутствия российских миротворцев в Приднестровье не способствует урегулированию, у Москвы и Кишинёва есть механизмы диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить, либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее. Зачем в публичное пространство вбрасывается сейчас эта тема (присутствия российских миротворцев в Приднестровье – ред.) – этот вопрос нужно задать молдавской стороне", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "такой подход урегулированию никаким образом точно не способствует"."У нас существуют все виды диалоговых механизмов, существуют нормальные формы общения по дипломатическим каналам, через которые можно решать различные и даже самые сложные вопросы", - подчеркнула она.Захарова отметила, что пока нет ответа, "зачем нужно в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, в различных аспектах, не придавая ей четкости формулировок"."Но постоянно вбрасывая в публичное пространство, вызывая волну обсуждения. На этот вопрос ответа пока нет, нужно уточнить, зачем это делается, какого результата хотят достичь (в Молдавии)", - указала Захарова.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
https://ria.ru/20201130/mirotvortsy-1586968130.html
https://ria.ru/20201130/status-1586942265.html
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майя санду, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, в мире

Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах

16:42 01.12.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Вбрасывания" со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду в публичное пространство темы присутствия российских миротворцев в Приднестровье не способствует урегулированию, у Москвы и Кишинёва есть механизмы диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить, либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее. Зачем в публичное пространство вбрасывается сейчас эта тема (присутствия российских миротворцев в Приднестровье – ред.) – этот вопрос нужно задать молдавской стороне", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:32
Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается
По ее словам, "такой подход урегулированию никаким образом точно не способствует".
"У нас существуют все виды диалоговых механизмов, существуют нормальные формы общения по дипломатическим каналам, через которые можно решать различные и даже самые сложные вопросы", - подчеркнула она.
Захарова отметила, что пока нет ответа, "зачем нужно в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, в различных аспектах, не придавая ей четкости формулировок".
"Но постоянно вбрасывая в публичное пространство, вызывая волну обсуждения. На этот вопрос ответа пока нет, нужно уточнить, зачем это делается, какого результата хотят достичь (в Молдавии)", - указала Захарова.
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
30 ноября, 13:03
В Кремле ответили на заявление Санду о выводе военных из Приднестровья
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
Избранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:57
Санду заявила, что между Приднестровьем и Карабахом нет ничего общего
 
Майя СандуМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МолдавияВ мире
 
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