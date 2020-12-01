https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587191300.html

Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах

Захарова прокомментировала заявление Санду о российских миротворцах

"Вбрасывания" со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду в публичное пространство темы присутствия российских миротворцев в Приднестровье не... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:42

2020-12-01T16:42

2020-12-01T16:42

майя санду

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Вбрасывания" со стороны избранного президента Молдавии Майи Санду в публичное пространство темы присутствия российских миротворцев в Приднестровье не способствует урегулированию, у Москвы и Кишинёва есть механизмы диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить, либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее. Зачем в публичное пространство вбрасывается сейчас эта тема (присутствия российских миротворцев в Приднестровье – ред.) – этот вопрос нужно задать молдавской стороне", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, "такой подход урегулированию никаким образом точно не способствует"."У нас существуют все виды диалоговых механизмов, существуют нормальные формы общения по дипломатическим каналам, через которые можно решать различные и даже самые сложные вопросы", - подчеркнула она.Захарова отметила, что пока нет ответа, "зачем нужно в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, в различных аспектах, не придавая ей четкости формулировок"."Но постоянно вбрасывая в публичное пространство, вызывая волну обсуждения. На этот вопрос ответа пока нет, нужно уточнить, зачем это делается, какого результата хотят достичь (в Молдавии)", - указала Захарова.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

https://ria.ru/20201130/mirotvortsy-1586968130.html

https://ria.ru/20201130/status-1586942265.html

https://ria.ru/20201130/sandu-1586958524.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, в мире