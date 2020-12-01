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На Ставрополье созданы 16 объектов мелиорации
На Ставрополье созданы 16 объектов мелиорации
В 16 сельхозорганизациях Ставропольского края на площади почти 8 тысяч гектаров в этом году введены в строй новые объекты орошения, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:23
2020-12-01T13:23
2020-12-01T13:23
владимир владимиров
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. В 16 сельхозорганизациях Ставропольского края на площади почти 8 тысяч гектаров в этом году введены в строй новые объекты орошения, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Вячеслав Дридигер.По его словам, финансовые вложения предприятий в строительство превысили 1,2 миллиарда рублей, при этом более воловины этой суммы — 67 процентов — компенсировано государством в виде субсидий на возмещение части затрат. "На сегодняшний день средства федерального и краевого бюджетов, выделенные на развитие мелиорации, освоены в полном объеме", — заявил Дридигер.По данным краевого министерства сельского хозяйства, сегодня в регионе орошается 60 тысяч гектаров. Половина этих площадей были созданы в последние годы в рамках реализации государственной подпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Орошение сельхозугодий обеспечивают пять основных каналов протяженностью 4 тысячи километров и 49 водохранилищ.Глава края Владимир Владимиров считает, что мелиорация является одним из драйверов развития регионального АПК.
https://ria.ru/20201119/stavropole-1585299988.html
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РИА Новости
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владимир владимиров, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости.
В 16 сельхозорганизациях Ставропольского края
на площади почти 8 тысяч гектаров в этом году введены в строй новые объекты орошения, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Вячеслав Дридигер.
По его словам, финансовые вложения предприятий в строительство превысили 1,2 миллиарда рублей, при этом более воловины этой суммы — 67 процентов — компенсировано государством в виде субсидий на возмещение части затрат.
"На сегодняшний день средства федерального и краевого бюджетов, выделенные на развитие мелиорации, освоены в полном объеме", — заявил Дридигер.
По данным краевого министерства сельского хозяйства, сегодня в регионе орошается 60 тысяч гектаров. Половина этих площадей были созданы в последние годы в рамках реализации государственной подпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Орошение сельхозугодий обеспечивают пять основных каналов протяженностью 4 тысячи километров и 49 водохранилищ.
Глава края Владимир Владимиров
считает, что мелиорация является одним из драйверов развития регионального АПК.