Национальный Конгресс о развитии пластической хирургии
10-12 декабря в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет IX Национальный Конгресс "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология".
Председатель Оргкомитета конгресса - главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Наталья МАНТУРОВА.
В работе конгресса примут участие более 4000 пластических и челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, офтальмохирургов, комбустиологов, травматологов-ортопедов, онкологов, гинекологов, урологов, неврологов, анестезиологов, дерматовенерологов и косметологов.
В рамках конгресса будут проведены уникальные мастер-классы и трансляции операций от ведущих экспертов эстетической медицины.
Национальный конгресс "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология" - это федеральная площадка, которая обеспечивает обмен профессиональной информацией между врачами разных специальностей, исследователями и учеными, связанными с пластической хирургией, эстетической медициной и косметологией.
Подробнее об условиях участия в мастер-классах.
Трансляция будет проходить на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В работе конгресса примут участие более 4000 пластических и челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, офтальмохирургов, комбустиологов, травматологов-ортопедов, онкологов, гинекологов, урологов, неврологов, анестезиологов, дерматовенерологов и косметологов.
В рамках конгресса будут проведены уникальные мастер-классы и трансляции операций от ведущих экспертов эстетической медицины.
Национальный конгресс "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология" - это федеральная площадка, которая обеспечивает обмен профессиональной информацией между врачами разных специальностей, исследователями и учеными, связанными с пластической хирургией, эстетической медициной и косметологией.
Подробнее об условиях участия в мастер-классах.
Трансляция будет проходить на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru