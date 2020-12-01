https://ria.ru/20201201/meditsina-1587182025.html

Национальный Конгресс о развитии пластической хирургии

Национальный Конгресс о развитии пластической хирургии

10-12 декабря в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет IX Национальный Конгресс "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология".

2020-12-01T16:14

2020-12-01T16:14

2020-12-01T16:14

анонсы

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Председатель Оргкомитета конгресса - главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Наталья МАНТУРОВА.В работе конгресса примут участие более 4000 пластических и челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, офтальмохирургов, комбустиологов, травматологов-ортопедов, онкологов, гинекологов, урологов, неврологов, анестезиологов, дерматовенерологов и косметологов.В рамках конгресса будут проведены уникальные мастер-классы и трансляции операций от ведущих экспертов эстетической медицины.Национальный конгресс "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология" - это федеральная площадка, которая обеспечивает обмен профессиональной информацией между врачами разных специальностей, исследователями и учеными, связанными с пластической хирургией, эстетической медициной и косметологией.Подробнее об условиях участия в мастер-классах.Трансляция будет проходить на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы