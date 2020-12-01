https://ria.ru/20201201/meditsina-1587181577.html

XIII Всероссийская конференция "Медицина и качество – 2020"

XIII Всероссийская конференция "Медицина и качество – 2020"

7 декабря в 9:30 и 8 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.

2020-12-01T16:04

2020-12-01T16:04

2020-12-02T09:11

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Участники:- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;- президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна ПОПОВА;- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия РАКОВА;- директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий НАДАРЕЙШВИЛИ;- директор по качеству и безопасности HAS (Haute Autorité de santé), член правления Международной ассоциации качества в здравоохранении (ISQua) Бруно ЛЮСЭ;- министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей ЦОЙ.В ходе конференции будут обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан, в частности, организация контроля и повышение качества оказания медицинской помощи, а также обеспечение ее доступности для населения.Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.Регистрация и подробная информация на сайте.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы