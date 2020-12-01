XIII Всероссийская конференция "Медицина и качество – 2020"
16:04 01.12.2020 (обновлено: 09:11 02.12.2020)
7 декабря в 9:30 и 8 декабря в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.
Участники:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;
- президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна ПОПОВА;
- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия РАКОВА;
- директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий НАДАРЕЙШВИЛИ;
- директор по качеству и безопасности HAS (Haute Autorité de santé), член правления Международной ассоциации качества в здравоохранении (ISQua) Бруно ЛЮСЭ;
- министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей ЦОЙ.
В ходе конференции будут обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан, в частности, организация контроля и повышение качества оказания медицинской помощи, а также обеспечение ее доступности для населения.
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.
Регистрация и подробная информация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ;
- президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна ПОПОВА;
- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия РАКОВА;
- директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Георгий НАДАРЕЙШВИЛИ;
- директор по качеству и безопасности HAS (Haute Autorité de santé), член правления Международной ассоциации качества в здравоохранении (ISQua) Бруно ЛЮСЭ;
- министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей ЦОЙ.
В ходе конференции будут обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан, в частности, организация контроля и повышение качества оказания медицинской помощи, а также обеспечение ее доступности для населения.
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.
Регистрация и подробная информация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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