Около десяти тысяч машин дополнительно привлекли для борьбы с COVID-19

"Мы видим, что при организации медицинской помощи наиболее сложные вопросы возникают именно на амбулаторном этапе в связи с высокой нагрузкой, и в первую очередь дополнительные силы и средства направляются именно на этот блок. Если я докладывал, что на прошлой неделе дополнительно привлеченных машин было порядка 8 тысяч, и дефицит мы видели на уровне где-то 2,7 тысяч машин, то сегодня дополнительно привлеченного автотранспорта количество составляет 10 тысяч. Плюс дополнительно с (вице-премьером) Дмитрием Николаевичем Чернышенко, совместно с регионами отрабатывается привлечение служб такси для работы на амбулаторном этапе с медицинскими работниками", - рассказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.