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Около десяти тысяч машин дополнительно привлекли для борьбы с COVID-19
Около десяти тысяч машин дополнительно привлекли для борьбы с COVID-19
Порядка 10 тысяч машин привлечено на сегодняшний день дополнительно для помощи российским медикам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:50
2020-12-01T14:50
2020-12-01T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Порядка 10 тысяч машин привлечено на сегодняшний день дополнительно для помощи российским медикам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Ранее Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказывал, что хорошая практика с доставкой врачей во время пандемии сложилась с привлечением машин такси.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин