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В России запустили маркировку ювелирной продукции в тестовом режиме
В России запустили маркировку ювелирной продукции в тестовом режиме
Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T01:40
2020-12-01T01:40
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников рынка – в декабре к ней смогут подключиться новые участники, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января следующего года, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. Сейчас система уже работает в тестовом режиме, к ней подключены крупнейшие участники рынка, введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе."Мы находимся в тесной коммуникации с участниками рынка и регулярно получаем обратную связь, крупные компании и госорганы уже начали открывать личные кабинеты в системе. Также для них открыта "горячая линия" техподдержки. Кроме того, Минфин совместно с Пробирной палатой проводят вебинары для будущих пользователей ГИИС", - рассказали в Минфине.Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Система будет предоставлять доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов: они смогут узнать о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.
https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика

В России запустили маркировку ювелирной продукции в тестовом режиме

01:40 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел КомаровКольцо
Кольцо - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Комаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников рынка – в декабре к ней смогут подключиться новые участники, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В декабре будет открыт доступ дополнительным участникам рынка к тестированию бета-версии (системы маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК) – ред.). Начало опытной эксплуатации системы для всех участников рынка начнется с 1 января 2021 года", - сообщила пресс-служба.
Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января следующего года, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. Сейчас система уже работает в тестовом режиме, к ней подключены крупнейшие участники рынка, введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе.
"Мы находимся в тесной коммуникации с участниками рынка и регулярно получаем обратную связь, крупные компании и госорганы уже начали открывать личные кабинеты в системе. Также для них открыта "горячая линия" техподдержки. Кроме того, Минфин совместно с Пробирной палатой проводят вебинары для будущих пользователей ГИИС", - рассказали в Минфине.
Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Система будет предоставлять доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов: они смогут узнать о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.
 
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