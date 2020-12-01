https://ria.ru/20201201/markirovka-1587075370.html

В России запустили маркировку ювелирной продукции в тестовом режиме

В России запустили маркировку ювелирной продукции в тестовом режиме

Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T01:40

2020-12-01T01:40

2020-12-01T01:40

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/99637/29/996372987_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_c4e8b632d5b6e5b848a86b6198bc678d.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников рынка – в декабре к ней смогут подключиться новые участники, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января следующего года, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. Сейчас система уже работает в тестовом режиме, к ней подключены крупнейшие участники рынка, введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе."Мы находимся в тесной коммуникации с участниками рынка и регулярно получаем обратную связь, крупные компании и госорганы уже начали открывать личные кабинеты в системе. Также для них открыта "горячая линия" техподдержки. Кроме того, Минфин совместно с Пробирной палатой проводят вебинары для будущих пользователей ГИИС", - рассказали в Минфине.Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Система будет предоставлять доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов: они смогут узнать о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.

https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика