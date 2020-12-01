https://ria.ru/20201201/mamont-1587094600.html

Статую мамонта на въезде в Салехард нарядили в костюм Деда Мороза

Статую мамонта на въезде в Салехард нарядили в костюм Деда Мороза

Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, снова нарядили в костюм Деда Мороза, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:53

2020-12-01T09:53

2020-12-01T09:53

новый год

дед мороз

ямал

салехард

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, снова нарядили в костюм Деда Мороза, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.Памятник мамонту на въезде в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа установили в 2005 году. Согласно информации из открытых источников, художники, которые участвовали в его изготовлении, назвали скульптуру "Митей". Предполагается, что в районе, где появился монумент, ранее обитали эти доисторические животные."В Салехарде в первый день календарной зимы известный символ города - мамонт Митя - вновь примерил на себя новогодний наряд Деда Мороза", - говорится в сообщении.Впервые шубу и колпак, на изготовление которых ушло 150 квадратных метров ткани и 40-метровая полоска меха, надели на скульптуру мамонта в 2015 году, с тех пор это стало ежегодной традицией и частью подготовки административного центра ЯНАО к новогодним торжествам.Десятиметровой скульптуре не привыкать облачаться в "актуальные" наряды. Так, в 2018 году мамонт Митя поддержал сборную России на чемпионате мира по футболу - на него надели шарф болельщика длиной 14 метров, а в октябре этого года волонтеры сшили для него огромную медицинскую маску, чтобы напомнить жителям Ямала о мерах профилактики в условиях распространения коронавируса.

https://ria.ru/20200210/1564483536.html

https://ria.ru/20191226/1562849684.html

ямал

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, дед мороз, ямал, салехард, общество