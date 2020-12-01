https://ria.ru/20201201/mamont-1587094600.html
Статую мамонта на въезде в Салехард нарядили в костюм Деда Мороза
Статую мамонта на въезде в Салехард нарядили в костюм Деда Мороза
Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, снова нарядили в костюм Деда Мороза, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:53
2020-12-01T09:53
2020-12-01T09:53
новый год
дед мороз
ямал
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, снова нарядили в костюм Деда Мороза, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.Памятник мамонту на въезде в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа установили в 2005 году. Согласно информации из открытых источников, художники, которые участвовали в его изготовлении, назвали скульптуру "Митей". Предполагается, что в районе, где появился монумент, ранее обитали эти доисторические животные."В Салехарде в первый день календарной зимы известный символ города - мамонт Митя - вновь примерил на себя новогодний наряд Деда Мороза", - говорится в сообщении.Впервые шубу и колпак, на изготовление которых ушло 150 квадратных метров ткани и 40-метровая полоска меха, надели на скульптуру мамонта в 2015 году, с тех пор это стало ежегодной традицией и частью подготовки административного центра ЯНАО к новогодним торжествам.Десятиметровой скульптуре не привыкать облачаться в "актуальные" наряды. Так, в 2018 году мамонт Митя поддержал сборную России на чемпионате мира по футболу - на него надели шарф болельщика длиной 14 метров, а в октябре этого года волонтеры сшили для него огромную медицинскую маску, чтобы напомнить жителям Ямала о мерах профилактики в условиях распространения коронавируса.
https://ria.ru/20200210/1564483536.html
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новый год, дед мороз, ямал, салехард, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости.
Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала
на въезде в Салехард
, снова нарядили в костюм Деда Мороза
, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.
Памятник мамонту на въезде в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа установили в 2005 году. Согласно информации из открытых источников, художники, которые участвовали в его изготовлении, назвали скульптуру "Митей". Предполагается, что в районе, где появился монумент, ранее обитали эти доисторические животные.
"В Салехарде в первый день календарной зимы известный символ города - мамонт Митя - вновь примерил на себя новогодний наряд Деда Мороза", - говорится в сообщении.
Впервые шубу и колпак, на изготовление которых ушло 150 квадратных метров ткани и 40-метровая полоска меха, надели на скульптуру мамонта в 2015 году, с тех пор это стало ежегодной традицией и частью подготовки административного центра ЯНАО к новогодним торжествам.
Десятиметровой скульптуре не привыкать облачаться в "актуальные" наряды. Так, в 2018 году мамонт Митя поддержал сборную России на чемпионате мира по футболу - на него надели шарф болельщика длиной 14 метров, а в октябре этого года волонтеры сшили для него огромную медицинскую маску, чтобы напомнить жителям Ямала о мерах профилактики в условиях распространения коронавируса.