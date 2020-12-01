Бобровое, морозное, безумное: последнее полнолуние осени
Ноябрьское полнолуние пришлось в этом году на последний день осени.
Полную Луну, которая взошла над миром 30 ноября, называют еще "бобровой".
Полную Луну, которая взошла над миром 30 ноября, называют еще "бобровой".
Считается, что в это время животные строят плотины и устраиваются а зиму.
Считается, что в это время животные строят плотины и устраиваются а зиму.
Нынешнее полнолуние символизирует смену времен года.
Нынешнее полнолуние символизирует смену времен года.
В южном полушарии его называют морозным и даже безумным.
В южном полушарии его называют морозным и даже безумным.
В последний день ноября наблюдалось также полутеневое затмение Луны.
В последний день ноября наблюдалось также полутеневое затмение Луны.
Луна прошла через южную часть полутени Земли и погрузилась в нее на 0,85 своего диска.
Луна прошла через южную часть полутени Земли и погрузилась в нее на 0,85 своего диска.
Затмение было видно всюду, где Луна находилась над горизонтом: от Океании до Европы.
Затмение было видно всюду, где Луна находилась над горизонтом: от Океании до Европы.