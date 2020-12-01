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Бобровое, морозное, безумное: последнее полнолуние осени
Бобровое, морозное, безумное: последнее полнолуние осени
Жители разных стран минувшей ночью наблюдали полнолуние, которое совпало с полутеневым затмением. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2020
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полнолуние
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Жители разных стран минувшей ночью наблюдали полнолуние, которое совпало с полутеневым затмением. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru.
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полнолуние, луна, рим, канзас, тель-авив, афины, берлин (город), фото, фото

Бобровое, морозное, безумное: последнее полнолуние осени

13:30 01.12.2020 (обновлено: 13:59 01.12.2020)
 
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Жители разных стран минувшей ночью наблюдали полнолуние, которое совпало с полутеневым затмением. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Thet Aung

Ноябрьское полнолуние пришлось в этом году на последний день осени.

Бобровая луна над Нейпьидо
1 из 8

Ноябрьское полнолуние пришлось в этом году на последний день осени.

© AFP 2020 / Thet Aung
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand

Полную Луну, которая взошла над миром 30 ноября, называют еще "бобровой".

Частный самолет пролетает мимо бобровой луны около аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, Израиль
2 из 8

Полную Луну, которая взошла над миром 30 ноября, называют еще "бобровой".

© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
© AP Photo / Petros Giannakouris

Считается, что в это время животные строят плотины и устраиваются а зиму.

Бобровая луна над Акрополем в Афинах
3 из 8

Считается, что в это время животные строят плотины и устраиваются а зиму.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AP Photo / Charlie Riedel

Нынешнее полнолуние символизирует смену времен года.

Бобровая луна в Канзасе
4 из 8

Нынешнее полнолуние символизирует смену времен года.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AP Photo / Michael Probst

В южном полушарии его называют морозным и даже безумным.

Бобровая луна над Франкфуртом, Германия
5 из 8

В южном полушарии его называют морозным и даже безумным.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Charlie Riedel

В последний день ноября наблюдалось также полутеневое затмение Луны.

Бобровая луна в Канзасе
6 из 8

В последний день ноября наблюдалось также полутеневое затмение Луны.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2020 / John MacDougall

Луна прошла через южную часть полутени Земли и погрузилась в нее на 0,85 своего диска.

Бобровая луна над Берлином, Германия
7 из 8

Луна прошла через южную часть полутени Земли и погрузилась в нее на 0,85 своего диска.

© AFP 2020 / John MacDougall
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

Затмение было видно всюду, где Луна находилась над горизонтом: от Океании до Европы.

Бобровая луна из окна дома в Риме
8 из 8

Затмение было видно всюду, где Луна находилась над горизонтом: от Океании до Европы.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
 
полнолуниеЛунаРимКанзасТель-АвивАфиныБерлин (город)Фото
 
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