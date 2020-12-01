https://ria.ru/20201201/lekarstva-1587168018.html

Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19

Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19

Объем поставок препаратов "Фавипиравир" и "Умифеновир" увеличен на 300%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:03

2020-12-01T15:03

2020-12-01T15:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586228023_0:0:3085:1735_1400x0_80_0_0_c959d86f07b8d0e191ffa00dd763dc3c.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объем поставок препаратов "Фавипиравир" и "Умифеновир" увеличен на 300%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По антибиотикам. "Азитромицин" - объем в ноябре увеличен практически на 200%. По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставки препаратов увеличен на 300%", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.При этом в ряде регионов РФ по-прежнему остается проблема по объему поставки "Фавипиравир", добавил глава Минздрава. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество