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Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19
Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19
Объем поставок препаратов "Фавипиравир" и "Умифеновир" увеличен на 300%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:03
2020-12-01T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объем поставок препаратов "Фавипиравир" и "Умифеновир" увеличен на 300%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По антибиотикам. "Азитромицин" - объем в ноябре увеличен практически на 200%. По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставки препаратов увеличен на 300%", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.При этом в ряде регионов РФ по-прежнему остается проблема по объему поставки "Фавипиравир", добавил глава Минздрава. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко рассказал об увеличении поставок препаратов для лечения COVID-19

15:03 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедсестра собирает набор для лечения больных COVID-19 на дому в поликлинике №2 в Москве
Медсестра собирает набор для лечения больных COVID-19 на дому в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объем поставок препаратов "Фавипиравир" и "Умифеновир" увеличен на 300%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По антибиотикам. "Азитромицин" - объем в ноябре увеличен практически на 200%. По "Фавипиравиру" и "Умифеновиру" объем поставки препаратов увеличен на 300%", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.
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